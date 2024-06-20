Es falso que Biden está dando “Obamacare y toda la atención médica gratuita del gobierno a los inmigrantes ilegales”, como asegura Trump

Los inmigrantes que están de manera ilegal en el país generalmente no son elegibles para programas federales de salud no urgentes.

Una nueva regla de la administración de Joe Biden permitirá que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) sean elegibles para obtener planes de seguro de salud establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), también conocida como Obamacare. Sin embargo, el expresidente Donald Trump ha tergiversado la regulación, afirmando que está “dando Obamacare y toda la atención médica gratuita del gobierno a los inmigrantes ilegales”.

DACA es un programa creado por la administración de Obama para diferir la deportación de ciertas personas que fueron traídas a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños años atrás. A menudo se les llama dreamers, en referencia a una legislación –conocida como Dream Act– que nunca se convirtió en ley.

La nueva regla, anunciada en mayo de 2024, define a los beneficiarios de DACA como “legalmente presentes” en Estados Unidos para el propósito de inscribirse en un plan de salud calificado a través del Mercado de seguros médicos de la ACA o en un plan de seguro a través de un programa de salud básico administrado por el estado. El Mercado y los programas de salud básicos son para personas que tienen que obtener su propio seguro. Aquellos que elijan comprar un plan de salud en el Mercado, también pueden calificar para asistencia financiera federal que reduciría el costo de ese seguro privado.

Sin embargo, la regla no otorga a los beneficiarios de DACA, ni a nadie que viva ilegalmente en Estados Unidos, acceso a “toda la atención médica gratuita del gobierno”, como dijo Trump.

Los inmigrantes que no están legalmente presentes en Estados Unidos no son elegibles para los planes de salud creados bajo la ACA. Además, los inmigrantes que se encuentran de manera ilegal en el país generalmente no son elegibles para programas federales de salud no urgentes.

DACA y la ACA

Trump hizo la afirmación sobre la atención médica durante un discurso de campaña el 11 de mayo de 2024 en Wildwood, Nueva Jersey. Dijo que “rescataría nuestro sistema de salud de la invasión migrante de Joe Biden”.

Eso fue después de que la campaña presidencial de Trump emitiera una declaración el 3 de mayo, el día en que se anunció la nueva regla, diciendo que Biden ahora estaba obligando a los estadounidenses a pagar por “la atención médica de los inmigrantes ilegales”.

Es cierto que a los beneficiarios de DACA se les había prohibido inscribirse en planes de salud calificados o básicos, porque la ley de atención médica de 2010 requiere que los inscritos sean ciudadanos, nacionales de Estados Unidos o estén legalmente presentes en el país. (Healthcare.gov, el sitio a través del cual las personas pueden inscribirse en planes de intercambio de la ACA, enumera los estados migratorios legales que son elegibles para obtener cobertura, como residente permanente legal, asilado y refugiado).

A partir del 1 de noviembre de 2024, las personas con DACA serán elegibles para solicitar esos planes de salud, cuando la nueva regla, finalizada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, entre en vigor. Aquellos que se inscriban en un plan de salud calificado a través del Mercado de la ACA también podrían ser elegibles para créditos tributarios basados en ingresos que reducirían sus primas mensuales, así como reducciones de costos compartidos que disminuyen los costos de bolsillo (o copagos) para los servicios de salud.

Para calificar para DACA, que fue creado por acción ejecutiva en 2012, los individuos deben cumplir con varios criterios. Entre otras cosas, deben haber nacido el 16 de junio de 1981 o después; haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años; y haber vivido continuamente en el país desde el 15 de junio de 2007. También debían ser estudiantes, graduados de secundaria, receptores del Desarrollo de Educación General, o veteranos honorablemente dados de baja del ejército o la Guardia Costera.

Al 31 de diciembre de 2023, había alrededor de 530.000 beneficiarios activos de DACA en el país, quienes pueden renovar su estatus cada dos años. Pero el programa, que aún está siendo impugnado en los tribunales, no está procesando nuevas solicitudes iniciales, según lo ordenado por una decisión judicial de 2023.

Trump intentó terminar con DACA, pero fue bloqueado por la Corte Suprema de Estados Unidosen 2020.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) estiman que su nueva política podría resultar en que 100.000 beneficiarios de DACA se inscriban en planes de cobertura de salud en el año fiscal 2025; 99.000 de ellos a través del Mercado de la ACA y 1.000 a través de un programa de salud básico estatal. Se estima que la inscripción, o reinscripción, en planes de salud básicos se mantendrá en ese mismo nivel hasta el año fiscal 2028, mientras que se espera que la inscripción en el Mercado de la ACA disminuya a 85.000 al año a partir del año fiscal 2026.

Esos totales son una fracción de los casi 11 millones de inmigrantes que vivían en Estados Unidos sin permiso legal, al 1 de enero de 2022, según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional.

Actualmente, solo Nueva York y Minnesota tienen programas de salud básicos, que ofrecen seguro a individuos y familias de bajos ingresos que no califican para Medicaid o el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP). No hay prima mensual para aquellos que califican para el “plan esencial” de Nueva York.

El programa de atención médica básica de Oregón está programado para ser lanzado en julio de 2024. Para los que califican, el estado dice que no habrá primas, copagos, coseguros ni deducibles.

Debido al aumento esperado en la inscripción en el Mercado de la ACA, los CMS estiman que el gobierno federal gastará un extra de 240 millones de dólares en créditos fiscales de primas en el año fiscal 2025. Después de eso, se proyecta que el costo aumente a alrededor de 300 millones de dólares al año hasta el año fiscal 2028.

Además, debido a que el gobierno federal proporciona dinero para ayudar a los estados a implementar sus programas de planes de salud básicos, se estima que el aumento en la inscripción en tales planes costará alrededor de 5 millones de dólares al año desde el año fiscal 2025 hasta el año fiscal 2028, según los CMS. El gobierno federal paga a los estados el 95% de lo que los inscritos en planes de salud básicos habrían recibido si se hubieran inscrito en planes del mercado y hubieran recibido créditos fiscales y reducciones de costos compartidos.

Programas federales de salud

Al contrario de lo que afirmó Trump, la nueva regla no otorga “toda la atención médica gratuita del gobierno a los inmigrantes ilegales”.

Incluso para los beneficiarios de DACA, la regulación dice que, en este momento, no los hace elegibles a ellos ni a otros inmigrantes recientemente calificados como presentes legalmente en el país, para Medicaid y CHIP, programas de salud de bajo costo que pueden ser gratuitos para los beneficiarios en algunos casos. (Los CMS dijeron que aún están revisando los comentarios públicos que recibieron sobre una propuesta para clasificar a los participantes de DACA como legalmente presentes y elegibles para Medicaid y CHIP).

La mayor cantidad de personas que residen ilegalmente en el país, por lo general, ha sido excluida de participar en la mayoría de los programas de salud proporcionados por el gobierno federal. La atención médica de emergencia es la principal excepción, como hemos escrito antes.

“Instalaciones como los departamentos de emergencia y los centros de salud tienen la obligación de proporcionar atención independientemente del estado de seguro, aunque pueden cobrar por los servicios que brindan”, apuntó el Servicio de Investigación del Congreso en un informe actualizado en diciembre de 2022.

Además, el informe señaló: “Los programas federales también apoyan a los proveedores que brindan servicios de planificación familiar y aquellos que buscan reducir la transmisión de enfermedades transmisibles. Estos programas generalmente brindan servicios independientemente de la capacidad de pago o el estatus migratorio”.

Este artículo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 13 de junio de 2024. Fue traducido por El Tiempo Latino, gracias a la alianza entre ese medio y FactCheck.org.

