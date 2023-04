Biden no recomendó “sacar el dinero de los bancos ya”: ese video está manipulado

Hay un par de palabras del supuesto discurso que no se pueden escuchar bien porque la voz en español del hombre suena más fuerte. Aparte de esos dos momentos, según la grabación Biden habría dicho lo siguiente: “Damas y caballeros, nuestra economía es, bueno, es, estamos completamente jodidos [...]. Saquen su dinero de los bancos ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. De lo contrario, se ha ido para siempre, su dinero en efectivo”. También supuestamente habría advertido a las personas que tengan bitcoin y criptomonedas y se habría despedido advirtiendo que “esto es serio: estamos jodidos. Me voy a la cama”. Pero no es así.