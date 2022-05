Biden asegura que la prohibición de armas de asalto redujo los tiroteos masivos, ¿es así?

Pero a la afirmación de Biden le falta contexto . Si bien es cierto que los tiroteos masivos disminuyeron después de la aprobación de la prohibición federal de armas de asalto, y que sí llegaron casi a triplicarse después de que esta se levantó, no hay pruebas suficientes que sustenten que hay una relación directa de estos datos con la prohibición, según una investigación del Departamento de Justicia y un análisis del grupo de expertos RAND de la evidencia científica sobre los efectos de las políticas que regulan el uso de armas en EEUU.

No hay pruebas concluyentes de sus efectos, pero no quiere decir que la regulación de armas de asalto no funcione