Biden no declaró que EEUU esté “en peligro” o “en emergencia” como dice esta publicación viral de inicios de marzo

Aunque el discurso cuenta con una voz en off que traduce al español lo que dice el presidente, se pueden escuchar las palabras pronunciadas por Biden. Luego de saludar desde un atrio con micrófonos a los presentes en la alocución, expresa: “Les hablo esta noche desde la tierra sagrada en Estados Unidos: el Independence Hall de Filadelfia, Pennsylvania (I speak to you tonight from sacred ground in America: Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania)”.