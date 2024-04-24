Biden no dijo que el presidente argentino entregó todo a EEUU “sin pedir nada a cambio”: ese audio fue creado con inteligencia artificial

El mandatario de EEUU participó en el podcast de O’Brien en diciembre de 2023.

“Biden habló sobre Milei y la base militar en Tierra del Fuego. Vergüenza es poco”, dice el texto de una publicación hecha en X (antiguo Twitter) el 15 de abril de 2024 y que nueve días después acumulaba más de 374,000 visualizaciones y había sido compartida más de 1,000 veces.

“#Biden habló sobre #Milei y la base militar en #TierradelFuego: ‘Nos entrega todo sin pedir nada a cambio'”, dice a su vez otro post difundido en Instagram el 17 de abril, que al igual que otras publicaciones similares que también circulan en Facebook incluyen un clip de audio de 47 segundos de duración y una imagen de fondo naranja en la que se ven los rostros de Biden y O’Brien.

En el audio en cuestión se escucha supuestamente a Biden decir en inglés: “Recientemente confirmamos una nueva base estratégica en la Patagonia Argentina, que nos permitirá tener múltiples recursos de manera gratuita, solo mediante la ocupación por parte de nuestras fuerzas. Tengo que decir que este tipo, Milei, el presidente argentino, es algo diferente (...) porque nos ha dado todo sin pedir nada a cambio. Es un poco loco realmente, te hace pensar ¿cuál es la trampa? Pero parece que simplemente ama a Estados Unidos. Así que nunca en nuestra historia lo tuvimos tan fácil. Espero que él no escuche esta entrevista ahora”. Seguidamente, aparentemente O’Brien comenta que Milei “no va a escuchar esto”, a lo que Biden contestaría “por ahí aprende algo” y el entrevistador le habría secundado diciendo que “sí, debería aprender”.



Al escuchar la entrevista, nos damos cuenta de que Biden no menciona a su par argentino en ningún momento, sino que habla sobre todo de sus orígenes y su vida pública a un nivel más personal. También notamos que algunos extractos del audio que estamos verificando se corresponden con breves momentos de la entrevista. Por ejemplo, acá se puede escuchar un apartado en el que hay risas de fondo y Biden dice “podría aprender algo” y O’Brien responde que “debería aprender”, pero es en referencia al presentador Jay Leno , no a Milei por supuestamente haberle puesto todo muy fácil a Washington para establecer la base, como se da a entender en el audio viral que estamos chequeando.

Herramientas de verificación de IA

Conclusión

Es falso que el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que el mandatario argentino, Javier Milei, “ama a Estados Unidos” tanto que pudieron alcanzar un acuerdo con él para establecer una base estratégica en la Patagonia en el que le “dio todo sin pedir nada a cambio”, como se escucha en un audio que circula en redes sociales y que supuestamente corresponde a una entrevista entre Biden y el comediante Conan O’Brien. En realidad, fue generado con inteligencia artificial a partir de la conversación original entre el mandatario y el presentador, en diciembre de 2023 (cuatro meses antes de que se anunciara el proyecto de una base conjunta en el sur de Argentina). Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

