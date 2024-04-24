Biden no dijo que el presidente argentino entregó todo a EEUU “sin pedir nada a cambio”: ese audio fue creado con inteligencia artificial
Un supuesto clip de una entrevista de Joe Biden con el comediante Conan O’Brien en el que el mandatario estadounidense aparentemente menciona un acuerdo con su par argentino, Javier Milei, para una base estratégica en la Patagonia, ha circulado en abril de 2024, pero es falso.
Publicaciones en redes sociales han difundido un audio y aseguran que es del presidente estadounidense, Joe Biden, durante una entrevista con el comediante Conan O’Brien en la que el mandatario supuestamente habla sobre su par argentino, Javier Milei, y dice que “ama a Estados Unidos” tanto que pudieron alcanzar un acuerdo para establecer una base estratégica en la Patagonia en el que el líder sureño le “dio todo sin pedir nada a cambio”. Sin embargo, el clip no es real: varias herramientas de detección de audios creados con inteligencia artificial (IA) apuntan a que fue generado por computadora y, además, la conversación de Biden y O’Brien data de diciembre de 2023, mientras que el pacto sobre la base en Argentina fue anunciado en abril de 2024.
“Biden habló sobre Milei y la base militar en Tierra del Fuego. Vergüenza es poco”, dice el texto de una publicación hecha en X (antiguo Twitter) el 15 de abril de 2024 y que nueve días después acumulaba más de 374,000 visualizaciones y había sido compartida más de 1,000 veces.
“#Biden habló sobre #Milei y la base militar en #TierradelFuego: ‘Nos entrega todo sin pedir nada a cambio'”, dice a su vez otro post difundido en Instagram el 17 de abril, que al igual que otras publicaciones similares que también circulan en Facebook incluyen un clip de audio de 47 segundos de duración y una imagen de fondo naranja en la que se ven los rostros de Biden y O’Brien.
En el audio en cuestión se escucha supuestamente a Biden decir en inglés: “Recientemente confirmamos una nueva base estratégica en la Patagonia Argentina, que nos permitirá tener múltiples recursos de manera gratuita, solo mediante la ocupación por parte de nuestras fuerzas. Tengo que decir que este tipo, Milei, el presidente argentino, es algo diferente (...) porque nos ha dado todo sin pedir nada a cambio. Es un poco loco realmente, te hace pensar ¿cuál es la trampa? Pero parece que simplemente ama a Estados Unidos. Así que nunca en nuestra historia lo tuvimos tan fácil. Espero que él no escuche esta entrevista ahora”. Seguidamente, aparentemente O’Brien comenta que Milei “no va a escuchar esto”, a lo que Biden contestaría “por ahí aprende algo” y el entrevistador le habría secundado diciendo que “sí, debería aprender”.
En elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en inglés en Google y encontramos clips en YouTube, así como un enlace al podcast de O’Brien con la entrevista a Biden, todos con fecha de diciembre de 2023. También revisamos el listado de entrevistados por el comediante en su sitio web y encontramos que el mandatario estadounidense solamente aparece una vez: en la fecha 20 de diciembre de 2023.
Al escuchar la entrevista, nos damos cuenta de que Biden no menciona a su par argentino en ningún momento, sino que habla sobre todo de sus orígenes y su vida pública a un nivel más personal. También notamos que algunos extractos del audio que estamos verificando se corresponden con breves momentos de la entrevista. Por ejemplo, acá se puede escuchar un apartado en el que hay risas de fondo y Biden dice “podría aprender algo” y O’Brien responde que “debería aprender”, pero es en referencia al presentador Jay Leno, no a Milei por supuestamente haberle puesto todo muy fácil a Washington para establecer la base, como se da a entender en el audio viral que estamos chequeando.
Herramientas de verificación de IA
Entonces, descargamos el audio que estamos chequeando y lo pasamos por diferentes herramientas de verificación que arrojaron como resultado que es muy posible que haya sido creado con inteligencia artificial: Hive dio una probabilidad de 94.7% de que fuera generado con IA, AI Voice Detector (que revisa fragmentos de unos 5-6 segundos cada vez) dio porcentajes de entre el 67.03% y el 88.84%, según el clip; y AI Speech Classifier, 62% de que hubiera sido creado específicamente con el programa ElevenLabs.
En elDetector consideramos también otro factor para esta verificación: el clip sobre Milei solamente se hizo viral luego de que el mandatario anunciara a comienzos de abril de 2024 el acuerdo para establecer una base militar conjunta en Ushuaia, en la Patagonia argentina, durante la visita al país de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. En cambio, la entrevista de Biden con O’Brien había sido cuatro meses atrás (antes de que se hiciera público ese proyecto del que se habla directamente en el audio que verificamos) y no ha habido una más reciente, según comprobamos en el listado de episodios del podcast del comediante.
Conclusión
Es falso que el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que el mandatario argentino, Javier Milei, “ama a Estados Unidos” tanto que pudieron alcanzar un acuerdo con él para establecer una base estratégica en la Patagonia en el que le “dio todo sin pedir nada a cambio”, como se escucha en un audio que circula en redes sociales y que supuestamente corresponde a una entrevista entre Biden y el comediante Conan O’Brien. En realidad, fue generado con inteligencia artificial a partir de la conversación original entre el mandatario y el presentador, en diciembre de 2023 (cuatro meses antes de que se anunciara el proyecto de una base conjunta en el sur de Argentina). Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
