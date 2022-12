Es falso que el bicarbonato de sodio sirva para curar el cáncer

También alerta acerca de que “estafadores promueven sustancias no probadas y potencialmente peligrosas como tés, ungüentos y píldoras que contienen ingredientes que pueden ser tóxicos. No use estas sustancias”. Agrega como recomendación que “sea escéptico con los anuncios de productos que afirman tratar el cáncer. Decida los tratamientos con su médico, quien conoce la ciencia y sus necesidades de tratamiento.