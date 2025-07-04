Barron Trump NO habló en la ONU contra las políticas de su padre

Ya en otras ocasiones, Barron Trump ha sido objeto de desinformaciones.

Nos llegó al chatbot de elDetector la afirmación: “Barron Trump en la ONU habló en contra de las políticas de su padre, Donald Trump”, para que la verificáramos. En Facebook, TikTok y X (antes Twitter) las palabras clave Barron Trump ONU nos llevaron a decenas de publicaciones con el mismo señalamiento y un video sobre el supuesto discurso del hijo menor del presidente Trump ante el organismo internacional. Sin embargo, es falso que el joven haya intervenido en la ONU para pronunciarse contra las políticas de su papá.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, así como detalles clave sobre videos desinformativos, nos llevaron a comprobar la falsedad.

Ese video usa tomas de archivo del menor de los hijos de Trump

“Última hora: Barron Trump sacude la ONU y traiciona públicamente a su padre frente al mundo entero. Nadie lo esperaba. Barron Trump, el hijo menor del expresidente [sic] irrumpió esta mañana en la Asamblea General de la ONU y lo que hizo fue histórico…”, se lee en letras superpuestas en videos de redes en los que se ve a Barron en imágenes de apoyo. Supuestamente habría subido al podio para dar un mensaje contra las políticas migratorias de su padre.

Una búsqueda en Google, en inglés y español, con palabras clave no arrojó detalles sobre el supuesto discurso. Si el menor de los hijos de Trump se hubiese pronunciado realmente contra su padre, medios de comunicación con trayectoria y credibilidad lo habrían informado. No es el caso.

Sobre las imágenes que usan los videos en X, TikTok y Facebook, no se trata de grabaciones del supuesto hecho, sino que algunas de ellas son de la aparición pública de Barron Trump en la toma de posesión de su padre, el pasado 20 de enero de 2025.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de capturas de pantalla del video, nos mostró que, efectivamente, son imágenes de archivo y no actuales Ni mucho menos de una supuesta intervención ante la ONU. La función “acerca de esta imagen” de Google Lens, determinó que la imagen de Barron haciendo un gesto con la mano sobre su oreja, usada en el video sobre la supuesta “traición” a su papá, tiene, al menos, cinco meses de antigüedad. Otra captura que muestra al joven de pie detrás (pero no frente) de un podio y con una estatua de mármol blanco a sus espaldas, también es del 20 de enero de 2025. Una fotografía publicada en Reddit tiene la misma imagen, y a un lado se lee: 20-2025.

Las características de esta desinformación

Tal como hemos señalado, la desinformación en redes sociales suele tener unas características particulares: letras superpuestas en los videos o imágenes para dificultar la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, o cualquier otra herramienta similar; uso de frases sensacionalistas como “última hora”; inclusión de detalles dramáticos como, por ejemplo, “lo miraban atentamente”, “lloró clamando por su vida”.

La ausencia de fechas específicas o detalles que permitan comprobar la veracidad, también son singularidades a tomar en cuenta. Y errores, como uno que detectamos en el supuesto video de Barron Trump, en el que mencionan a su padre como expresidente, en junio de 2025.

En elDetector ya hemos verificado una desinformación sobre Barron Trump que circuló, precisamente, en el marco de la toma de posesión de su padre, el 20 de enero de 2025.

Conclusión

Es falso que Barron Trump, el hijo menor del presidente Trump, haya pronunciado un discurso ante la ONU criticando las políticas de su padre. La afirmación nos llegó como consulta al chatbot de elDetector, pero proviene de un video que circula en Facebook, X (antes Twitter) y TikTok. Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, así como una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de algunas capturas de pantalla del video donde se ve a Barron, nos llevó a comprobar la falsedad de la afirmación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

