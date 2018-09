Nueva carta del inmigrante que será deportado: "Ahora regreso a Honduras amenazado de muerte"

El sueño americano de Jean Carlo Torres se convirtió en pesadilla el martes 21 de agosto. Tras permanecer más de cuatro meses detenido en un centro de detención de ICE en Nuevo México en espera de la resolución de su caso de asilo finalmente recibió una orden de deportación. A pesar de la devastadora noticia Torres pidió una hoja de papel, un bolígrafo y empezó a escribir en una carta el triste desenlace de su historia. La carta no iba dirigida a sus familiares, era, en realidad, la continuación de un largo manuscrito que en el mes de abril había enviado a Univision Noticias con la esperanza de que alguien conociera e hiciera eco de su historia. Con la esperanza de que su caso no se refundiera entre los miles de inmigrantes que están en su posición.

“Hola, buen día.

Soy yo, JC de nuevo, para contarle cómo me fue en mi corte de asilo. Pues prácticamente el juez Jacinto Palomino me condenó a una muerte casi segura o me obliga a regresar de nuevo. Pues me ha negado mi asilo político y me ha expulsado de Estados Unidos”, se puede leer en la segunda carta, fechada el 22 de agosto, que recibió Univisión Noticias.