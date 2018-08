El inmigrante hondureño Jean Carlo Torres, de 25 años, permanece detenido en una cárcel de ICE en Nuevo México. Fue arrestado el 10 de abril tras ingresar por un tramo de la frontera entre Texas y México, y recibió cargos criminales por ingreso ilegal, una práctica común bajo la polìtica de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump.

Torres envió una carta a la redacción de Univision Noticias para contar su odisea, pero sobre todo para relatar, de puño y letra, cómo es su vida desde que llegó a Estados unidos en busca de asilo tras huir de su país por amenazas de muerte.

La misiva narra además la soledad, el miedo y el sufrimiento que padecen los inmigramntes cuyo único pecado es haber ingresado por un lugar "inapropiado" para el gobierno, pero ello no desmerece ni quita valor al enorme esfuerzo y sacrificio que han invertido para dejar su patria y comenzar una nueva vida en el que aún sigue siendo el país de las oportunidades.

A continuación, la carta de Jean Carlo, un testimonio acerca de cómo es la vida de un inmigrante en una cárcel de ICE en los tiempos de Trump.

***

"Buen día, espero que usted se encuentre muy bien el día de hoy. Le doy mi cordial saludo y lo felicito por el excelente trabajo que usted realizó en la cadena Univisión.

Mi nombre es Jean Carlo Torres, tengo 25 años y soy originario de Honduras y como muchos de mis compatriotas me he visto en la necesidad de escapar de mi país para buscar asilo político en Estados Unidos porque mi vida corre peligro en Honduras. Soy una persona cristiana respetuosa, con buenos valores, no tengo record criminal y hasta el momento de mi salida de mi país, yo era un joven universitario estudiando una carrera de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El problema por el que yo escapé de mi país es porque era partidario de un partido político que está en contra del gobierno del presidente actual y es por eso que la Policía Militar me ha perseguido, torturado y amenazado.

Yo entré de manera ilegal a Estados Unidos, el 10 de abril del presente año por El Paso Texas. En dicho lugar yo me entregué de manera voluntaria a la Border Patrol con el motivo de solicitar el asilo pero creo que eso fue un gran error pues déjeme explicarle: toda persona que solicita asilo a los Estados Unidos es llevado a un centro de detención para que le realicen una entrevista de miedo o temor creíble, no sin antes cumplir en prisión el tiempo que un juez federal ordene por haber cruzado la frontera de manera ilegal. Luego de cunplir con esa condena uno es trasladado a dicho centro de detención (en mi caso fui a Cíbola, en Milán Nuevo México) quiero aclarar que cuando uno es trasladado a otro centro, uno es esposado y encadenado de las muñecas de las manos, la cintura y los tobillos de los pies, como que fuéramos prisioneros de máxima seguridad y algunas personas se quejan porque las esposas están muy apretadas al punto de dañar nuestra piel y también que no podemos hacer nuestras necesidades y por lo general cuando uno es trasladado a otro centro hay que esperar largas y muchas horas en un cuarto frío y sin ningún tipo de cobertor o manta para poder protegernos del frío y poder arroparnos para poder dormir un poco.

Se me olvidó mencionar antes que cuando uno está en el centro de procesamiento de la Border Patrol, todas nuestras pertenencias incluyendo documentos personales y evidencia para nuestros casos son decomisados y nos dan un mes para poder reclamarlos pero es algo injusto porque ellos saben que uno va a pasar más de un mes encerrado y según ellos todas nuestras pertenencias son tiradas a la basura o eso es lo que los oficiales de la Border Patrol nos dicen.



Regresando al tema de la entrevista de miedo o temor creíble, no es tan simple lograr pasar pues la persona que solicita el asilo debe pertenecer a determinado grupo social por así decirlo, que son:

Grupo social específico, opinión política, religión y raza. Luego de realizar la entrevista de miedo creíble y que se determine que sí es creíble, la persona debe de ser liberada para que tenga sus cortes ante un juez de migración y pueda ¨pelear¨ su asilo libremente pero ahora es lo contrario porque el departamento de ICE condena que la persona que pase la entrevista se le mande a otro centro de detención a que tenga sus cortes encerrado y por muchos meses yo en lo personal conozco personas que tienen aquí 16 meses encerrados y en malas condiciones.

En Otero Porcessing Center o Otero ll como es conocido (y es el centro donde yo estoy detenido para "pelear"mi asilo) se encuentra en El Chaparral, Nuevo México. En este lugar se encuentran muchas personas solicitantes de asilo, las cuales al igual que mi, están buscando que el juez les otorgue una fianza para poder defenderse libres, pero los jueces en la mayoría de los casos no dan fianza, ni otorgan salida bajo palabra y si en un dado caso dan una fianza es por arriba de los 10,000 dólares, algo que es injusto y ridículo porque la mayoría de personas no pueden reunir esa cantidad aparte de que ya estamos endeudados con los préstamos que solicitamos para poder realizar el viaje desde nuestro respectivo país y también para poder pagar algún abogado que nos ayude en nuestro caso, que por lo general ni contratando abogado podemos salir.

Los jueces prácticamente a fuerza nos quieren tener encerrados porque ellos saben que no les están dando asilo a nadie, el 99% de los casos son negados aunque el solicitante tenga un record criminal limpio y presente toda la documentación requerida y todos las pruebas y evidencias necesarias por una u otra razón les niegan el asilo o la fianza. De los 2 meses que yo tengo encerrado aquí, en Otero ll no conozco ninguna persona que haya ganado su asilo y las pocas personas que han obtenido fianza ha sido por arriba de los 10 mil y 15 mil dólares.



Muchos de nosotros como en mi caso corremos el riesgo de que si regresamos el riesgo de que si regresamos a nuestro país nos puedan matar pero a los jueces aquí no les importa mucho, como dicen la justicia y las leyes deben ser parciales e iguales para todos pero aquí los jueces sólo están a favor de los fiscales que ellos se inventan cualquier cosa para que el juez no nos de la fianza o el asilo porque aunque nosotros presentemos pruebas y de verdad demostremos que nuestra vida está en riesgo ellos se hacen los ciegos y sordos y nos deportan a una muerte segura. Yo en mi caso contraté un abogado con ayuda de mi familia para que me ayudara a obtener una fianza pero los intentos fueron en vano, ahora me enfrento a una última corte en agosto para que el juez decida si me dará el asilo o la deportación, que lo más seguro será la deportación.

Todo el día tenemos que pasar con los uniformes puestos, cuando en otros lugares dan una camisa de centro y una calzoneta para mayor comodidad y la ropa interior que nos dan, la nuestra es ropa interior usada y corremos el riesgo de contagiarnos de alguna enfermedad.

En la librería hay pocos libros que nos puedan prestar para leer porque la mayoría de libros en español no se prestan, algo que es ridículo. Por las mañanas y por las tardes estamos obligados a hacer la limpieza. A las personas que trabajan en la cocina o lavandería solo se les paga 1 dólar por día y para poder comprar solo un paquete de la comisaría tienen que trabajar un mes completo.

También se cree que el shampoo que nos dan para poder bañarnos, es shampoo para uso exclusivo de automóviles, aunque tenemos nuestras dudas sobre eso, y creemos también que el agua con la que nos bañamos contiene algún tipò de químico porque después de que nos bañamos el cuerpo nos pica mucho y a algunas personas les sale algún tipo de alergia en el cuerpo.

Con mi deportación el juez me está condenando a mi muerte o me obliga a regresar de nuevo, porque en mi país aunque no corra peligro, nunca tendré la manera de ganar el dinero suficiente para poder pagar mis deudas, la única manera sería uniéndome al narcotráfico o cometiendo delitos.

Ahora déjeme contarle un poco de Otero ll: es un lugar lleno de tristeza y angustia, donde algunos oficiales son muy indiferentes y racistas y malhumorados. Yo he escuchado a algunos maldecir e insultarnos en el idioma inglés. aquí nos despiertan a las 5 de la mañana para desayunar, para almorzar es entre las 12 y las 2 de la tarde y para cenar entre las 4 y 5 de la tarde, son comidas sin grasa y nos sirven a manera de que nos quedemos con hambre y no podemos guardar ni un pan para poder comerlo después, y creame que es muy feo acostarnos a dormir con hambre, por lo que estamos obligados a comprar comisaría, que son productos alimenticios que nos vende una empresa privada pero los productos son muy caros y de mal gusto y solo nos los venden por paquetes, osea que si queremos un producto en específico, a fuerza tenemos que comprar todo el paquete. Cuando hemos ido a almorzar en algunas ocasiones, los tomates y pepinos han estado podridos, o el repollo mal lavado, en algunas ocasiones nos hemos enfermado del estómago.

Bueno es todo lo que tengo que decir por ahora, usted recibirá una copia de estas cartas enviadas por mi prometida, por si acaso las autoridades de este centro deciden revisar el sobre y no enviar estas cartas.

Muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mis cartas y disculpas por los errores y mala ortografía. Espero que usted le pueda contar al mundo lo que noe está pasando aquí y que alguien tome conciencia y pueda hacer algo al respecto porque aquí somos muchos y nadie nos escucha.

Muchas gracias y que tenga mucho éxito y bienestar en toda su vida.

Bendiciones.

07/17/18

Jean Carlo Torres

Otero ll"

Nota :

El gobierno de Donald Trump explicó que “el 10 de abril de 2018 los funcionarios de inmigración se encontraron con Jean Carlo Torres Guardiola, originario de Honduras, después de que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos cerca de El Paso, Texas”.

“Fue procesado como una deportación acelerada y acusado de entrada ilegal al país”, dijo a Univision Noticias Leticia Zamarripa, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El 1 de mayo de 2018 Torres fue transferido bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) donde permanece pendiente la resolución de sus procedimientos de inmigración”, agregó.

El DHS explicó además que los procesos de deportación acelerada “ocurren cuando a un ciudadano que no es ciudadano de Estados Unidos se le niega la entrada al país y se lo retira físicamente, generalmente de un puerto de entrada”. Y que los retiros expeditos “tienen las mismas consecuencias legales que una deportación”.



Añadió que “los extranjeros procesados para su deportación pueden recibir su debido proceso legal de los jueces federales de inmigración en las cortes de inmigración, que son administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)”.

El EOIR es una agencia dentro del Departamento de Justicia que opera separada del Departamento de Seguridad Nacional e ICE.

“Los jueces de inmigración en estos tribunales toman decisiones basadas en los méritos de cada caso individual”, detalló el DHS. “Y los agentes de ICE llevan a cabo las decisiones de remoción tomadas por los jueces federales de inmigración”, precisó.

En cuanto al caso específico de Torres, la vocera dijo que “por razones de privacidad y seguridad personal, ICE no hace comentarios ni hace ninguna inferencia a las solicitudes de asilo”.

La formulación de cargos criminales por ingreso ilegal, incluso a inmigrantes que piden asilo, forma parte de la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump implementada en la frontera durante el primer trimestre de 2018.