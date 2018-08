Una carta a puño y letra describe el dramático relato de un inmigrante preso que busca asilo

La odisea del inmigrante indocumentado Jean Carlo Torres Guardiola comenzó mucho antes del 10 de abril, cuando fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza en un tramo de la frontera entre El Paso, Texas, y México. Arrancó meses antes, en Honduras, “porque yo era partidario de un partido político que está en contra del gobierno del presidente actual”, cuenta Torres en una carta escrita de puño y letra y que me hizo llegar a la redacción de Univision Noticias por medio de su novia, que lo visita frecuentemente.

“Mi nombre es Jean Carlo Torres, tengo 25 años y soy originario de Honduras”, narra el inmigrante. “Y como muchos de mis compatriotas, me he visto en la necesidad de escapar de mi país para buscar asilo político en Estados Unidos porque mi vida corre peligro en Honduras”, cuenta.

Antes de explicar los detalles de su sobrecogedora historia, Torres se describe como “una persona cristiana, respetuosa, con buenos valores, no tengo récord criminal y hasta el momento de mi salida de mi país yo era un joven universitario estudiando una carrera de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”.

La huida

Las razones que tuvo Torres para escapar de su país son acordes -si en efecto son reales- con una las cinco causas de asilo exigidas por el gobierno de Donald Trump: haber sufrido persecución o temer temor de que sufrirán persecución por su opinión política. “La Policía Militar me ha perseguido, torturado y amenazado”, explica en la carta.

“Yo entré de manera ilegal a los Estados Unidos”, cuenta Torres, en referencia a que no lo hizo por un puesto fronterizo como exige la dura política migratoria advertida a comienzos de año por el fiscal general Jeff Sessions. “El 10 de abril lo hice por (un sector) de El Paso, Texas. En dicho lugar me entregué de manera voluntaria a la Border Patrol con el motivo de solicitar asilo, pero creo que ese fue un gran error”.

Al no hacerlo por una garita o puerto de entrada, Torres recibió cargos criminales por ingreso ilegal a Estados Unidos y referido a una corte criminal. “Déjeme explicarle”, indica. “Toda persona que solicita asilo en Estados Unidos es llevado a un centro de detención para que le realicen una entrevista de miedo o temor creíble, no sin antes cumplir en prisión el tiempo que un juez ordene por haber cruzado la frontera de manera ilegal. Luego de cumplir con esa condena, uno es trasladado a dicho centro de detención (en mi caso fue a Cibola, en Milan, Nuevo México)”, cuenta.

Muertos de frío

Torres relata además que algunos internos “se quejan porque las esposas están muy apretadas, a punto de dañar nuestra piel, y también que no podemos hacer nuestras necesidades”.

En mitad de la carta, Torres hace un paréntesis para contar un detalle que juega un papel clave en el caso de asilo. “Se me olvidó mencionar antes que, cuando uno está en el centro de procesamiento de la Border Patrol (al ser arrestado en la frontera por ingreso ilegal), todas nuestras pertenencias, incluyendo documentos personales y evidencia para nuestros casos, son decomisados y nos dan un mes para poder reclamarlos”.

La entrevista de asilo

Pero Torres dice que “la entrevista de miedo o temor creíble no es tan simple lograr, pasarla pues. La persona debe pertenecer a determinado grupo social (…) Luego de realizar la entrevista y que se determine que sí es creíble, la persona debe ser liberada para que tenga sus cortes ante un juez de inmigración y pueda pelear su asilo libremente, pero ahora es lo contrario, porque ICE ordena que la persona que pase la entrevista se le mande a otro centro de detención a que tenga sus cortes encerrado y por muchos meses. Yo en lo personal conozco personas que tienen aquí 16 meses encerrados y en malas condiciones”.

Futuro en suspenso

En un lenguaje sencillo, Torres dibuja cómo es la vida en el Otero Processing Center de Nuevo México, también conocido como Otero II. “En este lugar se encuentran muchas personas solicitantes de asilo, las cuales al igual que yo están buscando que el juez les otorgue una fianza para poder defenderse libres, pero los jueces, en la mayoría de los casos, no dan fianza ni otorgan salida bajo palabra”.

“Y si en un dado caso dan una fianza, es por arriba de los $10,000 dólares, algo que es injusto y ridículo, porque la mayoría de las personas no pueden reunir esa cantidad. Aparte de que ya estamos endeudados con los préstamos que solicitamos para poder realizar el viaje desde nuestro respectivo país, y también para poder pagar a un abogado que nos ayude en nuestro caso, que por lo general ni contando con abogado podemos salir (libres)”, agrega.

En cuanto a los procesos, Torres dice que “los jueces prácticamente a fuerza nos quieren tener encerrados, porque ellos saben que no están dando asilo a nadie. El 99% de los casos son negados, aunque el solicitante tenga un récord criminal limpio, y presente toda la documentación requerida y todas las pruebas y evidencias necesarias. Por una u otra razón, les niegan el asilo o la fianza”.

“De los dos meses que yo tengo encerrado aquí, en Otero II, no conozco a ninguna persona que haya ganado su asilo, y las pocas personas que han obtenido fianza, ha sido por arriba de los $10,000 Y $15,000 dólares”, denuncia.

Miedos a flor de piel

Pero la mayor angustia de los detenidos en el Otero II se basa en el miedo a perder sus casos de asilo y ser deportados. “Muchos de nosotros, como en mi caso, corremos el riesgo de que, si regresamos a nuestro país, nos pueden matar. Pero a los jueces aquí no les importa mucho. Como dicen, la justicia y las leyes deben ser parciales e iguales para todos, pero aquí los jueces solo están a favor de los fiscales, que ellos se inventan cualquier cosa para que el juez no nos de fianza o el asilo. Porque, aunque nosotros presentemos pruebas y de verdad demostremos que nuestra vida está en riesgo, ellos se hacen los ciegos y sordos, y nos deportan a una muerte segura”.

“Yo en mi caso”, dice Torres, “contraté un abogado con ayuda de mi familia para que me ayudara a obtener una fianza, pero los intentos fueron en vano. Ahora me enfrento a una última corte en agosto para que el juez decida si me dará el asilo o la deportación, que lo más seguro será la deportación”, escribe reflejando un lamento casi sin esperanzas.