Corte revisa acuerdo que permitirá a familias separadas en la frontera una segunda oportunidad de asilo

Entre el 5 de mayo y el 9 de junio el gobierno separó más de 2,600 familias tras levantar cargos criminales a los padres por ingreso no autorizado a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que no existe una política específica que norme las separaciones, y que la medida se tomó como parte de la ‘tolerancia cero’ ordenada por el gobierno para detener la inmigración indocumentada.

La mayoría de las familias afectadas por las separaciones llegó a la frontera en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza. Pero ambos motivos el gobierno no los acepta y procede a rechazar los pedidos de protección y ha emitido órdenes de deportación final.

El acuerdo alcanzado entre la ACLU y el Gobierno indica que a los padres que no pasaron la entrevista de miedo creíble, el primer paso en el proceso de asilo en la frontera, pero que todavía se encuentran en territorio estadounidense, se les concederá una segunda oportunidad.

La ACLU argumentó en su demanda que los padres afectados no podían responder razonablemente en las entrevistas de temor creíbles ya que sus hijos les fueron arrebatados por la fuerza.

En cuanto a los padres que ya fueron deportados, la ACLU dice que el gobierno ha reiterado que ellos no son elegibles para el asilo. “Pero el acuerdo puede crear la posibilidad de que algunos progenitores deportados puedan regresar a Estados Unidos”, señala.

El jueves, durante el sexto plazo concedido por la corte tras el incumplimiento de las reunificaciones el 26 de junio, el gobierno de Trump reportó al tribunal que, de los más de 2,600 menores separados forzosamente en la frontera entre mayo y junio, 226 no serán reunificados con sus padres, porque la mayoría de éstos renunciaron a dicho derecho.

Pero la ACLU alega que el gobierno los engañó al no explicarles las consecuencias de firmar esos documentos, no les advirtieron que sus hijos se quedarían en Estados Unidos mientras siguen sus casos de inmigración, y que los formularios estaban escritos en inglés, un idioma que no entienden.