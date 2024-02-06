Ese anuncio que promete normalizar la hipertensión en 24 horas usa falsamente la imagen de profesionales de la salud

Los anuncios los publica una cuenta especializada en asientos de piel de vaca.

Publicaciones en Facebook presentan falsamente videos con personas vinculadas al ámbito de la salud –como el psiquiatra español Víctor Navarro y Luis Chunga, quien fuera director general de personal de la salud del Ministerio de Salud de Perú– promocionando un “medicamento” que supuestamente normaliza la presión arterial en 24 horas. Sin embargo, es falso que esos profesionales aparecen promoviendo ese producto. En elDetector confirmamos que esos videos fueron manipulados, pues las grabaciones originales no tienen relación con lo promocionado, ni tampoco son recientes.

Un usuario en Facebook comparte uno de los videos con el mensaje: “¿Тiеne dolor de cabeza, a mеnudo quiеrе dormir, tiеnes sobrеpеso? ¡Еntоncеs estás en riеsgо dе ataquе cardíacо y accidеntе cеrеbrovascular!”.

“Le garantizo que si inicia el tratamiento con nuestro medicamento, su tensión arterial volverá a la normalidad en 24 horas”, dice uno de los videos reproducidos más de 101,000 veces desde su publicación el 11 de enero de 2024.

En la narración de otra publicación, compartida por el mismo usuario, se afirma de forma similar que “después de completar un tratamiento completo con un medicamento [...] se olvidará de los problemas con la presión arterial”.

Ninguno habló sobre tratamientos para la presión arterial

Lo primero que hicimos en elDetector fue realizar una búsqueda inversa de imagen en Yandex, utilizando la captura de quien fue presentado como el “famoso médico” en uno de los videos desinformantes, y encontramos que el contenido original no era reciente, sino que fue publicado en 2017. Al comprarlo con la grabación objeto de esta verificación, encontramos similitudes y diferencias.

La vestimenta (la bata blanca y el carné colgado en el bolsillo), los lentes y el fondo eran idénticos. Contrario a lo que dice el video desinformante, en la grabación original la persona es identificada como “psiquiatra Víctor Navarro” y no habla de ningún tratamiento para la presión arterial, sino de aspectos clave del tratamiento con litio en pacientes psiquiátricos. Además, tampoco se observa ningún logo en la parte superior derecha, ni tampoco imágenes superpuestas, como se muestra en la publicación que estamos verificando. Confirmamos el registro de Navarro en la Organización Médica Colegial de España.

Luego repetimos el procedimiento con el otro video de promoción del producto, pero presentado por una persona distinta. Realizamos una nueva búsqueda inversa de imágenes, esta vez en Google, utilizando una captura de pantalla de la persona que aparece en ese anuncio e identificamos que el contenido original también había sido publicado en 2017. Al revisarlo, notamos que la vestimenta de quien es identificado como “Luis Chunga” y el fondo en el que aparece eran idénticos. Sin embargo, lo que dice el audio es diferente.

Chunga –registrado en el Colegio Médico del Perú– no habla de hipertensión ni de un producto para controlarla, sino sobre auditorías médicas. El video original fue publicado en el canal de YouTube del Posgrado Universidad Científica del Sur, institución peruana donde figura como parte de la plana docente. Con una búsqueda de palabras clave en Google, identificamos que además ocupó hasta agosto de 2023 el cargo de director general de personal de la salud del Ministerio de Salud de Perú.

En busca de información adicional, visitamos el perfil de la cuenta en Facebook del usuario que difundió los posts del supuesto tratamiento para la presión arterial e identificamos que, a diferencia de las publicaciones que difunde en español, su perfil está en chino, según pudimos verificar con la herramienta de traducción de Google. En la sección de introducción, la página se identifica como “tienda de repuestos para autos” y señala que se especializa “en cojines de asiento de piel de vaca”. No hay nada sobre productos sobre salud.

También observamos que esta cuenta tiene una campaña publicitaria con varios anuncios activos desde enero de 2024, con diferentes personas que parecieran transmitir el mismo mensaje.

Conclusión

Es falso que Luis Chunga, quien fuera director general de personal de la salud del Ministerio de Salud de Perú, y el psiquiatra español Víctor Navarro promuevan un medicamento para la presión arterial, como muestran videos en Facebook. Desde elDetector verificamos, por medio de búsquedas inversas de imagen, que los videos originales fueron manipulados, pues no tratan sobre presión arterial. En el caso de Navarro, la grabación se refería a tratamientos para pacientes psiquiátricos; mientras que en el de Chunga se abordaba el método de auditoría en la Universidad Científica del Sur. Además, los fragmentos no son recientes, ya que fueron publicadas en 2017. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

