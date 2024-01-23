Esos animales no quedaron congelados por "temperaturas de hasta -52.6 °C" en Noruega

Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / iStock / James Wheeler - Pexels / captura de Instagram.

Publicaciones han situado las imágenes también en Kazajistán y Rusia.

En enero de 2024 se ha hecho viral en redes sociales un video en el que se ven tres animales, que semejan cabras , situados en una especie de semicírculo y totalmente inmóviles en medio de la nieve, con un mensaje que asegura que se quedaron congelados por las temperaturas de hasta -52.6 °C (-62.68 °F) en Noruega. Sin embargo, la afirmación es falsa: las autoridades meteorológicas noruegas dijeron a elDetector que la temperatura mínima histórica que ha registrado el país nórdico es de -51.4 °C (-60.52 °F); además, las imágenes circulan en internet al menos desde noviembre de 2023 y han sido situadas también en Rusia y Kazajistán.

“Imágenes extremas revelan el impacto del frío en el norte de Noruega, con temperaturas de hasta -52.6°C. El video muestra a animales a la intemperie congelados”, se lee en una publicación de Instagram que incluye el video descrito. Fue compartida el 18 de enero de 2024 y cinco días después sumaba 585,000 reproducciones y más de 12,000 “me gusta”.

La misma grabación, con mensajes muy similares, fue difundida también desde cuentas de Facebook en las que igualmente acumulaba miles de visualizaciones.

En elDetector contactamos al Instituto Meteorológico Noruego por correo electrónico y nos respondieron que históricamente “la temperatura más fría registrada en Noruega es de -51.4 grados Celsius, en Karasjok , Finnmark, el 1 de enero de 1886”. Además, a través de su página de Facebook el instituto nos aclaró que, hasta el viernes 19 de junio, la mínima de “este año fue de -43.5 °C en Kautokeino, el 5 de enero”: 9.1 grados más que los señalados en las publicaciones en redes sociales.

Respecto al video viral, desde el servicio climático noruego añadieron vía correo electrónico que el hecho de que los animales “congelados” estuvieran parados “no luce convincente”. Y, dejando claro que no es su área de experticia, explicaron que en general “el enfriamiento severo lleva a la pérdida de poder muscular, por lo que los animales (y los humanos) que se congelan hasta morir no estarían parados en una posición elevada como esa”, en la que aparecen en la grabación.

En una verificación de 2021 sobre otro video con supuestos animales congelados, France24 –miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network (IFCN)– citó a una veterinaria que señalaba precisamente que cuando los animales tienen frío se “acurrucan formando una bola” y mueren así, “no mientras están en movimiento”. Además, esa nota incluye declaraciones de una integrante de una organización defensora de animales en Kazajistán que dice que en aldeas de ese país se colocan animales ya muertos como si estuvieran de pie para hacer “bromas”.

Video no actual

Por otro lado, una búsqueda inversa de imagen en Google nos permitió encontrar el mismo video difundido en TikTok en noviembre de 2023, pero con un mensaje que lo sitúa en Kazajistán. Mientras que otra publicación fechada en diciembre de 2023 en la misma red social indica que se trata de Rusia.

Aunque no pudimos determinar exactamente el origen de las imágenes, sí queda claro que no corresponden a enero de 2024, cuando se han hecho virales con la falsa afirmación de que los animales quedaron congelados por unas temperaturas mínimas que en realidad no han sido registradas en Noruega.

Conclusión

Es falso que tres animales que aparecen en un video viral ubicados en forma de semicírculo y completamente inmóviles en medio de la nieve hubieran muerto congelados a la intemperie por temperaturas “de hasta -52.6 °C” registradas en Noruega, como aseguran publicaciones difundidas en redes sociales en enero de 2024. El Instituto Meteorológico Noruego dijo a elDetector que el mínimo histórico registrado en el país fue de -51.4 °C en 1886, mientras que este año (hasta el 19 de enero) las temperaturas no habían estado por debajo de los -43.5 °C. Las imágenes, además, no son actuales: circulan al menos desde noviembre de 2023 y han sido ubicadas también en Kazajistán y Rusia. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

