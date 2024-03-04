Cambiar Ciudad
El presentador Anderson Cooper no usó esa camiseta en contra de Donald Trump: la foto está manipulada

Famosos como Taylor Swift y Tom Hanks también han sido objeto de montajes en los que se les ve supuestamente vistiendo playeras con mensajes anti-Trump.

Alberto Andreo Sandoval's profile picture
Por:Alberto Andreo Sandoval
A la camiseta se añadió digitalmente el mensaje anti-Trump.
A la camiseta se añadió digitalmente el mensaje anti-Trump.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de Facebook.

Es falso que el presentador de CNN Anderson Cooper vistiera esa camiseta en contra de Donald Trump con el lema, en inglés, “No, no de nuevo” (“Nope, not again”), en el que la letra “o” de “Nope” sugiere un rostro con un flequillo rubio, que es característico del expresidente republicano que aspira a volver a la Casa Blanca, y con una corbata roja, color que identifica a su partido político. Pero la imagen, según comprobamos, está manipulada.

En la foto, compartida en Facebook el 29 de febrero, se aprecia a Cooper con una camiseta negra de manga corta con el mensaje comentado. A su izquierda, vemos lo que parece ser la parte de un brazo de alguien a su lado; y sobre su hombro derecho, la cara de una persona de rasgos asiáticos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Una fiesta LGTBQ+

Una búsqueda inversa de esta imagen en Google nos lleva a la web de farándula JustJared.com, donde encontramos la foto analizada, pero en ella Cooper lleva una camiseta totalmente negra sin ningún tipo de mensaje. Constatamos que en la imagen que circula en redes solo se ha mostrado una parte de la instantánea. En la original vemos a la persona de rasgos asiáticos al fondo y que el brazo a su lado pertenece al también presentador de televisión Andy Cohen. La fotografía, informan, fue tomada el 24 de junio de 2021 en un evento en Nueva York dentro de la celebración del mes del Orgullo Gay en la ciudad.

Acudimos de nuevo a Google para hacer una búsqueda inversa de imágenes, pero esta vez con la foto completa hallada, que da como resultado una noticia de Yahoo News en la que aparece la instantánea y se cuenta que corresponde a una fiesta que contó con la aparición sorpresa de la cantante Madonna. Según los créditos de la imagen original encontrada, el autor es Hunter Abrams, de la productora BFA.

Al indagar en la web de la compañía, encontramos la fotografía en la que podemos confirmar los datos: fue tomada el 24 de junio de 2021 en un local de Nueva York durante una fiesta por el inicio del mes del Orgullo Gay en la ciudad y en la que también estuvo Madonna.

En elDetector ya hemos verificado manipulaciones de fotos de personalidades como Taylor Swift y el actor Tom Hanks, en las que supuestamente aparecían con camisetas con el mismo mensaje en contra de Donald Trump.

Conclusión

Es falso que Anderson Cooper haya vestido esa camiseta con un mensaje anti-Trump: la foto original fue manipulada para añadir sobre la playera negra las palabras en contra del líder republicano. Lo verificamos al encontrar la instantánea original mediante una búsqueda inversa de imágenes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

