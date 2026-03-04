Donald Trump

Trump afirma que Delcy Rodríguez está "haciendo un gran trabajo" al frente de Venezuela: "El petróleo está empezando a fluir"

En respuesta, la presidenta encargada de Venezuela agradeció al mandatario por su "amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional".

N+ Univision
Por:N+ Univision

Video ¿Qué vínculo tenían Irán y Venezuela? Delcy Rodríguez habla de la situación en Medio Oriente

El presidente Donald Trump dijo este miércoles 4 de marzo que Venezuela "ha funcionado muy bien" y que tiene "una relación maravillosa" con la presidenta Delcy Rodríguez.

Vía Truth Social, el mandatario señaló que Rodríguez "está haciendo un gran trabajo y está colaborando muy bien con representantes de Estados Unidos".

El presidente agregó que Estados Unidos está "sacando cientos de millones de barriles de petróleo" en beneficio de ambos países.

El petróleo está comenzando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy bueno de ver

"Les irá mejor que nunca y nosotros nos llevaremos una buena partida de todo eso y, además, haremos que la vida del pueblo venezolano sea maravillosa", comentó en un evento en la Casa Blanca.

En respuesta, la presidenta encargada de Venezuela agradeció en un post de X al presidente Trump su "amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional".

Secretario de Interior de EEUU se reúne con presidenta de Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, se reunió este miércoles con la presidenta encargada de Venezuela como parte de los planes del presidente Trump de ejercer un control sobre los recursos energéticos y minerales del país sudamericano.

El también presidente del Consejo Nacional de Energía fue recibido por Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, poco después de su arribo.

En febrero, la administración Trump anunció su intención de crear un bloque comercial de minerales estratégicos con sus aliados y socios para defenderse del control de China en la cadena de suministro de estos minerales y tierras raras, esenciales en la fabricación de automóviles eléctricos, aviones, aparatos militares electrónicos y teléfonos móviles.

Además del petróleo, Venezuela es rica en oro, cobre, diamantes, coltán y otros metales preciosos, pero su explotación es insegura porque se trata de una industria poco regulada.

Mira también:

