Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez llama “socio y amigo” a Trump La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de EEUU, Donald Trump, a quien llamó "socio y amigo”, el cese del bloqueo contra el país suramericano.

Video Perfil: Delcy Rodríguez, la elegida como "presidenta encargada" de Venezuela tras captura de Maduro

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el “nuevo amigo y socio” de Estados Unidos y aseguró la gobernante que su país “nunca ha sido país enemigo” de la nación norteamericana y que “siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación”. Rodríguez habló en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV. Ahí también expreso que “Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta”.

La captura de Maduro

Rodríguez afirmó que su país vive una “etapa excepcional” de su historia luego del pasado 3 de enero, cuando, indicó, Venezuela fue víctima de «una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente”, en referencia a Estados Unidos, que capturó ese día a Maduro.

“Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año”, dijo la funcionaria, quien encabezó un encuentro con jóvenes simpatizantes del chavismo en un teatro en Caracas, acompañada del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, detenido en Estados Unidos luego de su captura junto a su esposa, Cilia Flores, por quienes Rodríguez pidió un fuerte aplauso.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno de Trump e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

El martes, Trump destacó en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó “nuevo amigo y socio”.

Desde enero, las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.