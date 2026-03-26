Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro habla luego de la segunda audiencia: “Es improbable desestimen los cargos”

Nicolás Maduro Guerra insiste en que es un proceso “ilegítimo” el que se desarrolla contra su padre

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Juicio Nicolás Maduro: Juez desestima el intento de la defensa para los cargos de narcotráfico

Nicolasito, hijo de Nicolás Maduro, habló este jueves 26 de marzo de 2026 luego de la segunda audiencia de su padre, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Este jueves, Nicolás Maduro y su esposa, Celia Flores, se presentaron en una corte de Nueva York, para la segunda audiencia por delitos de narcotráfico, terrorismo y posesión de armas.

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¿Qué dijo el hijo de Nicolás Maduro luego de la audiencia?

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En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente de Venezuela, habló sobre el juicio contra su padre.

Nicolasito insistió en que el proceso judicial tiene "vestigios de ilegitimidad" porque se originó con lo que considera un " secuestro".

Además, enfatizó en que “nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”.

Sin embargo, reconoció que “nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es un poco improbable, es improbable", aunque "esperamos que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz".

"Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo", añadió. "Tiene inmunidad mundial, según el Convenio de Ginebra, el Convenio de Viena".

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