María Corina Machado María Corina acusa al régimen de Delcy Rodríguez de prolongar ‘el terror’ en Venezuela María Corina condenó la decisión de tribunales de Venezuela, quienes le negaron la amnistía al abogado opositor Perkins Rocha. La Nobel de la Paz acusó al régimen de Delcy Rodríguez de mantener el "terror" en el país para "quebrar la moral" de los venezolanos.

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La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, condenó este fin de semana la negativa del régimen de Venezuela a concederle la amnistía a Perkins Rocha, representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Machado afirmó que negarle la amnistía era un acto de “represión” y acusó al régimen de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de buscar prolongar el terror sobre quienes luchan por la democracia y la libertad de Venezuela.

Negar la amnistía SELECTIVAMENTE es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. María Corina Machado, líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz



Perkins Rocha, quien fue detenido en agosto de 2024, fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de presunto terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir; sin embargo, él rechazó los cargos. En días recientes, había solicitado una amnistía, pero esta fue negada, por lo que anunció que apelará ante un juez.

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Tras la negativa de liberar al abogado, la líder opositora de Venezuela sostuvo que se trata de un ciudadano ejemplar y un hombre valiente, a quien el régimen chavista “secuestró” desde hace 17 meses por decir la verdad.

Perkins Rocha es un ciudadano ejemplar. Es un hombre valiente, un extraordinario padre de familia y un excelente jurista. Fue mi abogado y representante del Comando con Venezuela ante el CNE en las elecciones del 28 de julio de 2024. El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender LA VERDAD. María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz



El abogado venezolano se encuentra en prisión domiciliaria. El pasado 20 de febrero de este año, Perkins Rocha salió de la prisión de El Helicoide tras 18 meses de reclusión. No obstante, un jurado le concedió arresto domiciliario con un grillete.

En ese sentido, María Corina Machado exigió que tanto su abogado como todos los presos políticos deberían ser plenamente libres, “no excarcelados, no judicializados”. “Libres”, dijo.

Hago esta participación pública de un acto judicial (que no declaración) en legitimo ejercicio de mi Dcho ciudadano contenido en el art 57 Constirucional: “ A las 3:59 de la tarde del día de hoy, viernes 13/03/2026, he sido notificado de una decisión dictada por el Juez Jose… pic.twitter.com/ADf3njduZ8 — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) March 13, 2026

Liberación de presos políticos cercanos a María Corina

El gobierno de Venezuela liberó a varios presos políticos, entre ellos dirigentes y activistas vinculados a la oposición liderada por María Corina Machado. Las excarcelaciones se produjeron en medio de presiones internacionales para mejorar la situación de los derechos humanos y liberar a personas detenidas por motivos políticos.

Entre los liberados figuran dirigentes opositores cercanos a Machado, como Juan Pablo Guanipa y otros activistas vinculados a movimientos opositores. Muchos de ellos habían sido detenidos en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024 y acusados por las autoridades de conspiración u otros delitos políticos.

Aunque la oposición celebró las liberaciones, advirtió que aún quedan numerosos presos políticos en el país y pidió continuar con el proceso de excarcelaciones. No obstante, algunos casos generaron controversia, como la recaptura o denuncias de nuevas detenciones contra opositores poco después de haber sido liberados.

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La organización civil Foro Penal ha denunciado que algunos opositores han sido detenidos nuevamente poco después de ser liberados, calificando la situación como una dinámica de "puerta giratoria"; tal fue el caso del exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien fue detenido de nuevo y puesto bajo arresto domiciliario tras una liberación inicial el pasado 8 de febrero.

TLS

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