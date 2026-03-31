Embajadas Estados Unidos reabre su embajada en Caracas tras 7 años de ruptura diplomática La medida marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, luego de que ambos países anunciaran el restablecimiento de vínculos el pasado 5 de marzo.

Video EEUU reabre oficialmente su embajada en Venezuela tras siete años de ruptura

Estados Unidos reanudó oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas este lunes 30 de marzo de 2026, tras siete años de ruptura diplomática con Venezuela. La medida marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, luego de que ambos países anunciaran el restablecimiento de vínculos el pasado 5 de marzo.

Hasta ahora , la gestión diplomática estadounidense se realizaba de forma remota desde Bogotá, pero con esta reapertura Washington retoma presencia directa en territorio venezolano. La representante diplomática Laura Dogu, quien llegó al país en enero, ha liderado los trabajos de reacondicionamiento de la sede junto a su equipo.

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El Departamento de Estado destacó que este paso forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para Venezuela, basada en un plan de tres fases que busca fortalecer el diálogo con el gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado.

Este giro ocurre tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar, lo que abrió paso a una nueva etapa política. La estrategia estadounidense contempla primero la estabilización económica —con énfasis en la recuperación del sector petrolero—, seguida de la atracción de inversión extranjera y, finalmente, una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que estas fases pueden avanzar de manera simultánea y aseguró que la reanudación diplomática contribuirá a generar estabilidad y atraer negocios al país. Además, insistió en que el objetivo final es lograr una transición completa hacia un gobierno democrático que permita a Venezuela desarrollar su potencial económico.

Video ¿Nueva etapa en la relación EEUU y Venezuela? Implicaciones de reapertura de embajada de Washington en Caracas

Venezuela también reabrió su embajada en Washington

En paralelo al restablecimiento diplomático, Venezuela también retomó el control de su embajada en Washington, según reportes difundidos en redes sociales.

Como parte de este proceso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó recientemente transacciones económicas destinadas a facilitar la reapertura de la legación venezolana, al flexibilizar algunas sanciones que impedían su operación.

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Este acercamiento se produce tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero y la llegada al poder de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien ha impulsado reformas clave, entre ellas la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera y la liberación de presos políticos .

En paralelo, Washington ha comenzado a aliviar restricciones económicas, especialmente en el ámbito energético, aunque mantiene el control de los ingresos generados por la venta de crudo venezolano en cuentas supervisadas.

Rodríguez, quien ha sido públicamente elogiada por Donald Trump, también avanza en una reestructuración del gobierno y de los organismos de seguridad, mientras Estados Unidos mantiene operaciones en el Caribe contra el narcotráfico, las cuales han generado polémica por el número de víctimas.

En el frente judicial, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han comparecido en dos ocasiones ante un tribunal federal en Nueva York. El exmandatario enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas de guerra y asociación para cometer estos delitos, en un proceso que podría prolongarse durante años.