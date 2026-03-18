Venezuela Vladimir Padrino, cercano a Maduro, es destituido como ministro de Defensa de Venezuela El general Vladimir Padrino López fue destituido este miércoles como ministro de Defensa de Venezuela tras 11 años en el cargo por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Padrino era considerado la ficha del derrocado y encarcelado Nicolás Maduro dentro de la cúpula militar.

Video Destituyen a Padrino López del Ministerio de la Defensa

El gobierno venezolano, en una situación de cambio político tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de EEUU, tendrá un nuevo ministro de Defensa, tras la destitución de Vladimir Padrino López —quien ocupó el cargo por más de 11 años— por parte de la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa", dijo Rodríguez en redes sociales.

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La presidenta afirmó que "agradecemos al general Vladimir Padrino por su lealtad a la Patria, y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país".

Padrino fue de los primeros miembros del gobierno chavista en aparecer públicamente en medio de la confusión en el país la madrugada del 3 de enero, cuando fuerzas militares de EEUU bombardearon objetivos en el país y capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de su búnker de seguridad en la base Fuerte Tiuna en Caracas, la más grande del país.

En reacción a su salida del ministerio, Padrino dijo que fue "el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años" como ministro de Defensa.

Padrino felicitó a González López, de quien dijo conocer "su temple, su moral y su probada lealtad".

Según Rodríguez, a Padrino se le "encomendarán nuevas responsabilidades".

Padrino, de 62 años y a quien se le consideraba cercano a Nicolás Maduro, estaba en el cargo desde octubre de 2014, y desde entonces se encargó de conducir la Fuerza Armada Bolivariana venezolana con un estilo fuertemente ideologizado en la lealtad a Maduro y al chavismo, mientras el estamento militar extendía su poder hacia áreas de la economía.

Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

El reemplazo de Padrino, Gustavo González López, ya ha ocupado altos cargos con el chavismo. Fue ministro de Interior con Maduro entre 2015 y 2016, jefe de inteligencia en dos lapsos, de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024, y comandante de la Milicia Bolivariana, un cuerpo reservista altamente adoctrinado en la lealtad al chavismo, entre 2011 y 2013, cuando aún gobernaba el fallecido Hugo Chávez.

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González López fue sancionado por EEUU desde 2015, acusado de violaciones a los derechos humanos en la represión política.