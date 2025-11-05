Lo que revela el acoso sexual sufrido por Sheinbaum de la situación de las mujeres en México y la seguridad presidencial

Video Un hombre acosa sexualmente a la presidenta de México

Claudia Sheinbaum pasará a la historia por ser la primera mujer presidenta de México. Pero este martes se convirtió también en el primer mandatario mexicano en sufrir un lamentable episodio de acoso sexual. Ser la jefa del Estado no la protegió ante algo que en ese país ha sufrido el 70% de las mayores de 15 años, según ONU Mujeres.

El incidente ocurrió cuando se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial. Mientras daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, un sujeto aparentemente ebrio o tal vez drogado se acercó por detrás, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Resultó chocante además por la aparente ausencia de seguridad, sin agentes policiales a la vista, fue un funcionario de la Ayudantía Presidencial quien tuvo que apartar al agresor de Sheinbaum.

Algo que también puede verse como sintomático de la situación de las mujeres en México es que, pese a haber sido víctima de la agresión, Sheinbaum respondió con gentileza e incluso accedió a tomarse una fotografía con el sujeto, a quien luego despidió con una palmada en la espalda.

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.

Sheinbaum sigue los pasos de López Obrador en seguridad personal

El clima de crispación que vive México tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la facilidad con que el hombre abordó a la presidenta alimentó a quienes salieron a tachar lo sucedido de montaje. También a quienes expresaron alarma ante la aparente falta de seguridad de la presidenta.

La seguridad de los presidentes mexicanos está a cargo de la Secretaría de Defensa. Sheinbaum, al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), suele estar rodeada de pocos efectivos y rompe el protocolo para conversar con las personas que se le acercan y tomarse fotografías con sus seguidores.

La mandataria también suele viajar en vuelos comerciales, como lo hacía López Obrador, quien al llegar al poder en diciembre de 2018 redujo la seguridad por razones de austeridad y renunció a vivir en la residencia gubernamental de Los Pinos y al lujoso avión presidencial, que fue vendido en el 2023 al gobierno de Tayikistán tras varios intentos fallidos.

“He sostenido que me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, afirmó el exmandatario en 2018 al justificar la eliminación de la seguridad presidencial que solía estar integrada por numerosos elementos y vehículos.

El rechazo al acoso sufrido por Sheinbaum

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

De hecho, un 70% de las mayores de 15 años ha experimentado alguna agresión alguna vez en su vida, según ONU Mujeres. Si a eso se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.

Horas después de hacerse virales las imágenes, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio.

"Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta", escribió Hernández en X, donde denunció además la "visión machista" y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

Entre las personalidades que criticaron lo sucedido, está la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien publicó en redes un mensaje en que expresaba su rechazo.

“Ni una mujer acosada en las calles ni en ningún espacio (...) La libertad de las mujeres no es negociable”.

Con información de AP y AFP.

