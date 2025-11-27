El dueño mexicano del Miss Universo es investigado por una amplia red de presunta corrupción

El triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de Miss Universo no concluyó como el resto de las competencias del reconocido evento de belleza.

Entre las molestias de algunos por el triunfo de Miss México se destapó por separado un entramado de presunta corrupción que ha salpicado a uno de los copropietarios, el mexicano Raúl Rocha Cantú.

La Fiscalía General de la República (FGR) incluyó a Rocha Cantú en una acusación de narcotráfico, contrabando de combustible a México y tráfico de armas, según reportes de medios. En un comunicado difundido el miércoles, en medio de la polémica desatada tras revelaciones periodísticas sobre los vínculos del empresario con la petrolera estatal, Pemex, la FGR dijo que la acusación incluye a otras 12 personas.

La FGR no hizo alusión a las revelaciones periodísticas difundidas el miércoles que indicaron que, luego de que fue girada la orden de aprehensión contra Rocha Cantú, el empresario pidió presuntamente a la fiscalía ser acogido como un “testigo colaborador”. Según el medio de comunicación Latinus, la FGR le concedió a Rocha Cantú ese beneficio, aunque la fiscalía tampoco aclaró si ya tiene ese estatus ante la justicia.

Según las primeras revelaciones, difundidas luego de la filtración de la carpeta de investigación de la FGR a los medios Reforma y Latinus, Rocha Cantú presuntamente encabezó una amplia red de contrabando de combustible, drogas y de armas desde Guatemala hacia México.

De acuerdo con lo revelado, Rocha Cantú operó a través de una red de intermediarios para introducir el combustible, las armas y drogas por el Río Usumacinta, en la frontera entre Guatemala y México, hacia suelo mexicano.

Esta trama no tiene un lazo directo conocido con el concurso de belleza y Bosch ha defendido su triunfo en publicaciones en sus redes sociales.

Sin embargo, luego de su victoria se han comenzado a desvelar los vínculos de Rocha Cantú con Pemex, donde por décadas ha trabajado el padre de la Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández.

Bernardo Bosch enfrentó hace años denuncias de presunta corrupción luego de que una agencia federal lo acusó de enriquecimiento ilícito. Fue sancionado con una inhabilitación para trabajar en el gobierno, pero acudió a los tribunales y logró su restitución.

Según medios mexicanos, Rocha Cantú recibió en años recientes de Pemex al menos dos contratos por casi 2,000 millones de pesos, más de 109 millones de dólares. De acuerdo con las revelaciones periodísticas, uno de los contratos fue otorgado en 2023 a la empresa Soluciones Gasíferas del Sur, de Rocha Cantú, por más de 700 millones de pesos, más de 38 millones de dólares.

El medio Latinus reveló recientemente que la empresa de Rocha Cantú además había recibido también en 2023 un segundo contrato por 1,095 millones de pesos, equivalentes a más de 103 millones de dólares.

Los contratos fueron otorgados por una subsidiaria de la petrolera llamada Pemex Exploración y Producción (PEP) cuando Bosch Hernández era asesor de la dirección general de esa misma división de la empresa estatal, reportó Latinus.

En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola tras las revelaciones de los contratos, Rocha Cantú dijo que del primer contrato sólo se ejecutó una parte de los servicios, por 44 millones de pesos, unos 2 millones de dólares, y que no le han pagado. Del segundo contrato, dijo Rocha Cantú, nunca se ejecutó ningún servicio.

Jueces se desvinculan en la recta final del Miss Universo

Tres jueces del certamen declinaron participar en la noche final del concurso. Al menos uno de ellos denunció presuntas irregularidades en el proceso.

La salida de Omar Harfouch, un músico que compuso la melodía oficial del concurso, causó conmoción porque al anunciar su separación del certamen dijo que Rocha Cantú le había pedido favorecer a Bosch porque eso sería “bueno para su negocio”. Rocha Cantú dijo a Loret de Mola que en realidad Harfouch renunció porque él no cedió a peticiones que le hizo el músico a cambio de ser juez.

Además de Harfouch también dejaron sus puestos de jueces Camilla di Borbone, presidenta del comité de selección del certamen, y el exfutbolista francés Claude Makélélé. Ninguno de los dos especificó el porqué.

Esta semana, Olivia Yacé, quien representó a Costa Marfil y para muchos era la favorita para ganar el Miss Universo, anunció su renuncia a los títulos que obtuvo tras participar.

La exconcursante dijo en un comunicado que abandonó sus funciones tras obtener el quinto lugar y que renunció al título de Miss Universo África y Oceanía. La joven dijo que su renuncia obedece a que busca ser coherente con sus convicciones éticas.

Días antes, en su entrevista con Loret de Mola, Rocha Cantú habló sobre Yacé. Al ser cuestionado por el periodista sobre las quejas en torno a que ella pudo haber ganado el certamen, el empresario dijo que nunca tuvo posibilidades porque según él hubiesen existido muchas restricciones de visa para una persona de Costa de Marfil.

Por separado, Miss Indonesia, Sanly Liuu, agradeció a Harfouch por haber denunciado las presuntas anomalías. "Gracias, Omar Harfouch, por hablar y reconocer lo que muchos no vimos detrás de escena, tu voz significa más de lo que sabes", dijo en Instagram.

Y surge más polémica… en Tailandia

Además de la tormenta en México, la controversia en torno a Miss Universo también llegó a Tailandia, luego de que el miércoles un tribunal giró una orden de arresto contra la copropietaria del otro 50% de Miss Universo en relación con un caso de fraude.

Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip fue acusada de fraude y posteriormente puesta en libertad bajo fianza en 2023. No se presentó como se le había requerido ante un tribunal de Bangkok el martes. Al no notificar su ausencia al tribunal, se consideró que corría riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok. El tribunal reprogramó la audiencia para el 26 de diciembre.

Según la declaración del tribunal, Jakkaphong y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandadas por supuestamente defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle los bonos corporativos de la empresa en 2023.

JKN, con problemas financieros, dejó de pagar a los inversores a partir de 2023 y comenzó los procedimientos de rehabilitación de deuda ante el Tribunal Central de Quiebras en 2024. La empresa dice que tiene deudas por un total de unos 93 millones de dólares.