Tras exonerar a Salvador Cienfuegos, México hace público el expediente de la DEA contra el exsecretario de Defensa

Lo hizo a través de un tuit en la cuenta de la Cancillería, horas después de que lo pidiera el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego de que la Fiscalía mexicana informó que no iniciará acciones penales contra Cienfuegos.

El archivo con unas 700 páginas inicia con una carta con el membrete de la DEA en inglés, seguida de una traducción que no lo lleva y que afirma que el exsecretario "nunca fue el objetivo central" de una investigación de esa oficina y que fue en el transcurso de una pesquisa sobre unos distribuidores de heroína en Las Vegas, Nevada, cuando "descubrió información que reflejaba su actividad delictiva".



"Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, no se pueden inventar delitos. Lo más importante es la verdad y la justicia. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada al combate contra las drogas, por la DEA”, mencionó López Obrador defendiendo la decisión de las autoridades locales.