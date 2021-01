"No se pueden inventar delitos", dice AMLO al confirmar que México no procesará a Salvador Cienfuegos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , explicó este viernes que su gobierno respalda la decisión de la Fiscalía mexicana de no ejercer acción penal en contra del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda . Además, indicó que ha dado instrucciones para que se ponga a disposición de todo el que quiera consultarlo todo el expediente que envió Estados Unidos con la acusación al general .

"Nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, no se pueden inventar delitos. Lo más importante es la verdad y la justicia. Ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada al combate contra las drogas, por la DEA”, mencionó.