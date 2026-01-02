México (país)

Un sismo de magnitud 6.5 sacude partes de México: se siente fuerte en CDMX

De acuerdo con un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro tuvo lugar al suroeste del país en San Marcos, Guerrero.

Univision picture
Por:Univision
Un sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes algunas zonas de México.

De acuerdo con un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 7:58 hora local y el epicentro tuvo lugar al suroeste del país en San Marcos, Guerrero, aunque se sintió fuerte en partes de la capital.

En breve más información.

Relacionados:
México (país)

