Un sismo de magnitud 6.5 sacude partes de México: se siente fuerte en CDMX
De acuerdo con un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro tuvo lugar al suroeste del país en San Marcos, Guerrero.
Video “Me voy a morir”: joven relata cómo rompió una ventana para escapar del incendio en los Alpes suizos
Un sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes algunas zonas de México.
De acuerdo con un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento ocurrió a las 7:58 hora local y el epicentro tuvo lugar al suroeste del país en San Marcos, Guerrero, aunque se sintió fuerte en partes de la capital.
En breve más información.
Relacionados: