Descarrilamiento de Trenes Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico de México que dejó 13 muertos y decenas de heridos De acuerdo con el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles, hasta este lunes, las autoridades tienen registro de 250 pasajeros a bordo del tren, de los cuales 44 continúan hospitalizados.



Video Al menos 13 muertos y más de 90 heridos tras descarrilamiento de tren interoceánico en México

Autoridades mexicanas investigaban este lunes las causas del descarrilamiento de un tren de pasajeros en México la víspera, que dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos.

El Tren Interoceánico, con 250 personas a bordo, que había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México, se salió de las vías al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda, también en Oaxaca.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes en conferencia de prensa que su gobierno garantizará la atención a las víctimas y sus familiares, y dijo que acudirá a la zona para hablar con los afectados.

Esto es lo que se sabe sobre el accidente durante este fin de semana.

¿Cómo fue el descarrilamiento del Tren Interoceánico en México?

Este lunes el secretario de Marina de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó la cronología del descarrilamiento del tren Interoceánico en Oaxaca.

De acuerdo con el almirante, “en la ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos, se descarriló una de las locomotoras del tren” cerca de las 9:30 am, una hora y media después de su salida de la estación.

Según el secretario, los cuatro vagones se salieron de las vías y el “primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad”, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido.

“Los otros dos vagones quedaron sin daños graves”, dijo en conferencia de prensa.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Imagen Gobierno de México

De acuerdo con el almirante, una hora y media antes de la salida del tren, una camioneta adaptada para viajar sobre las vías del tren recorrió las vías para inspeccionar la ruta.

“En esta ocasión la camioneta exploradora informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren. Este procedimiento es clave porque permite detectar a tiempo cualquier obstáculo o problema que pudiera ser causado por condiciones meteorológicas”, dijo Morales.

¿Quiénes son las víctimas del accidente del tren?

De acuerdo con Morales, hasta este lunes las autoridades tienen registro de 250 pasajeros a bordo del tren, de los cuales nueve fueron atendidos en el sitio, 108 en hospitales cercanos, y de esos, 44 continúan hospitalizados.

PUBLICIDAD

El almirante señaló que, de los 13 fallecidos, solo han podido recuperar los cuerpos de 12 y continúan en labores de rescate para la persona desaparecida.

El subsecretario de gobernación César Yáñez dijo que entre los fallecidos se encontraba una menor de edad.

Las autoridades mexicanas no han dado a conocer las identidades de las víctimas mortales. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) informó a través de redes sociales el fallecimiento del periodista Israel Gallegos Soto tras el descarrilamiento del tren.

En una publicación en redes sociales, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la lista de los lesionados y los hospitales en los que eran atendidos.

¿Quién se encargará de la investigación del descarrilamiento del tren?

La mandataria mexicana dijo que su gobierno busca esclarecer “con mucho rigor” las causas del accidente.

Para ello la Fiscalía General de la República, y la fiscalía estatal de Oaxaca colaborarán en la investigación. En las pesquisas también participará la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

“Ya está la Fiscalía General de la República haciendo todos los peritajes, con todas las cadenas de custodia que se requieren”, dijo la presidenta.

Morales señaló que ya tienen bajo resguardo el “Pulse”, un registrador electrónico del tren que “sirve como caja negra ferroviaria”, ya que registra de forma continua datos sobre la operación del tren, como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance, “y otras señales críticas de la locomotora”.

PUBLICIDAD

¿Qué ruta recorre el Tren Interoceánico?

Actualmente, el Tren Interoceánico va desde el puerto de Salina Cruz en el Pacífico hasta Coatzacoalcos, cubriendo una distancia de aproximadamente 180 millas.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El servicio ferroviario forma parte de una iniciativa más amplia para impulsar los trenes de pasajeros en el sur de México y desarrollar infraestructura a lo largo del istmo de Tehuantepec, una estrecha franja de tierra entre el Pacífico y el Golfo de México.

El gobierno mexicano planea convertir el istmo en un corredor estratégico para el comercio internacional, con puertos y líneas ferroviarias que puedan conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

Mira también: