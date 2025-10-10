La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz

Video María Corina Machado y Edmundo González ganan el Premio Sájarov de la Unión Europea

El Premio Nobel de la Paz de 2025 es para la "valiente" María Corina Machado "por su incansable trabajo en promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para conseguir una transición pacífica de la dictadura a la democracia".

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", dijo Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

"¡Estoy en shock!", le dice Machado a Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó como candidata presidencial después de su inhabilitación, en un video publicado en redes. "Estamos en shock de alegría", le responde González, que partió al exilio hace casi un año. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer", insiste Machado, de 58 años, quien está en la clandestinidad en Venezuela.



Machado, líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, reivindica la victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, que el oficialista Consejo Nacional Electoral le dio al presidente sin aportar las actas de votación.

Tras encabezar protestas y convertirse en objetivo de la ira de las autoridades en el poder, Machado optó por pasar a la clandestinidad pero asegurando que permanece en Venezuela. "Solo concibo mi vida en Venezuela y en democracia", pone en su bio de la red social X.

De hecho, el Comité del Nobel afirmó haber valorado esa decisión de no salir del país a pesar del riesgo que enfrenta. "Cuando los autócratas toman el poder, es crucial dar reconocimiento a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten", dijo Watne Frydnes.

Quién es María Corina Machado, flamante nobel de la Paz

Nacida en Caracas en 1967, María Corina Machado es ingeniera industrial y tiene tres hijos. Fue miembro de la Asamblea Nacional desde 2011 hasta que el oficialismo le arrebató la condición de diputada en 2014.

De ideología liberal, fue candidata en las primarias opositoras en 2012 y también en 2023, cuando arrasó con un 90% del apoyo y emergió como líder indiscutible de la oposición al régimen madurista, con Leopoldo López fuera del país y Henrique Capriles inhabilitado.

Tras años llamando al boicot electoral, Machado adoptó la vía electoral. Con su mensaje de un cambio posible, alentó la esperanza de millones de venezolanos hastiados por la situación de catástrofe económica e inseguridad rampante en la que llevan años sumidos, y con el apoyo popular, consiguió cierto nivel de cohesión en un movimiento opositor marcado por las divergencias internas.

Poco después acabó siendo inhabilitada para enfrentar a Maduro en las elecciones después de que un diputado oficialista aireara una dudosa resolución de la Contraloría General de la República que la vetaba durante 15 años para ejercer cargos públicos.

Machado se hizo abanderada de las protestas contra la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones por parte del oficialista Consejo Nacional Electoral. El movimiento de Machado había hecho un despliegue para recopilar las actas que emitían las máquinas de votación. Tenían más del 80% como prueba de la apabullante derrota del presidente.

En las últimas semanas, el gobierno de Maduro ha insinuado que Machado está refugiada en la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Machado ha manifestado su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el gobierno de Maduro tachó de "amenaza".

" Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno", dijo en septiembre, según AFP.

La Casa Blanca acusa a Maduro de estar detrás de las redes del narcotráfico, afirma que su operación obedece a un dispositivo antidrogas, pero el chavismo lo considera una "guerra no declarada", en palabras del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

¿Ganará Donald Trump el Nobel de la Paz?

Tal como esperaban los observadores, el premio se le escapó al presidente Donald Trump, quien cuando tiene oportunidad expresa su deseo de recibirlo, como Barack Obama.

De hecho, antes del anuncio se especulaba sobre esa posibilidad, después de que Israel y Hamas llegaran a un acuerdo para un alto el fuego con un plan de paz promovido por el gobierno de EEUU.

Pero lo cierto es que, como afirman los expertos, el Comité del Nobel suele centrarse en la sostenibilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y la labor discreta de las instituciones que fortalecen esos objetivos, no en situaciones que pueden resultar coyunturales.