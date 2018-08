Se agrava la bancarrota venezolana y aumenta el atraso en el pago de la deuda externa

CARACAS, Venezuela.- La semana pasada, los inversionistas con bonos venezolanos en sus portafolios esperaban ansiosos el pago de 1,000 millones de dólares que la administración del presidente Nicolás Maduro debía hacer por el vencimiento de capital e intereses de la deuda. Pero el dinero no llegó.

Tras el incumplimiento en el pago comienzan a correr treinta días de gracia y expirado este plazo, los inversionistas pueden unir fuerzas y demandar la cláusula de aceleración; es decir, exigir que Venezuela pague de inmediato todo lo que les debe , no solo los giros atrasados.

“Es muy preocupante que no haya ningún tipo de comunicación con los inversionistas, el gobierno no hace nada en este sentido”, dice el analista financiero José Guarino.

La quiebra

Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia. Pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y el país triplicó la deuda por bonos en divisas. Tras no crear un fondo de ahorro, destinar buena parte del dinero a proyectos que no son capaces de exportar, y no invertir para elevar y mantener la producción de petróleo –producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan a la nación– la bancarrota es un hecho.