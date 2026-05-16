Colombia El extraño caso de una paciente que desaparece en una clínica estética clandestina en Colombia Una mujer de 52 años fue reportada por sus familiares como desaparecida después de acudir a una clínica estética clandestina en una localidad al sur de Bogotá, la capital de Colombia.

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Una mujer colombiana de 52 años de edad, de nombre Yulixa Consuelo Toloza, fue reportada como desaparecida por sus familiares tras acudir a una clínica estética clandestina ubicada en el sur de Bogotá, la capital de Colombia, para hacerse una intervención médica, confirmaron las autoridades sanitarias locales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, Toloza presuntamente se sometió a un procedimiento en un local llamado Beauty Laser, que funcionaba "de manera ilegal" al no tener autorización para realizar intervenciones invasivas, un problema que calificaron como "creciente".

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La intervención quirúrgica habría sido en la mañana del miércoles 13, y a las pocas horas amigos y familiares perdieron contacto con ella. Se les informó que Tolosa se había ido por sus propios medios del local, según un reporte del diario El Tiempo de Colombia.

Pero el jueves en la mañana, efectivos de los Bomberos de Bogotá y la policía colombiana entraron al local en un allanamiento tras recibir varias denuncias, abriendo las puertas de metal con taladros y motosierras. Allí hallaron a otra mujer de 35 años recupérándose de otro procedimiento, según el mismo medio.

Sin embargo, no hallaron grabaciones de cámaras de seguridad ni tampoco a Yulixa. Un testigo aseguró que la mujer fue prácticamente cargada y arrastrada para subirla a un vehículo y llevárselo, según un reporte de Noticias Caracol.

Un video viralizado en redes sociales, reseñado en medios colombianos, muestra a Toloza presuntamente después de la intervención estética, consciente pero con signos de desvanecimiento, con la piel muy pálida, y recibiendo indicaciones de que "respire normal, respire bien", mientras está sentada en una camilla. Una voz femenina la llama por su nombre diciendo "Yulixsa, ey", y trata de llamar su atención chasqueando sus dedos, mientras le piden que se recueste.

Yuri Mora, amiga de Toloza, expresó que "ahí no hay enfermeros" ni equipos médicos "para una reanimación". "Ni siquiera había oxigeno porque mi amiga lo solicitó".

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Toloza y no se ha ubicado a los propietarios del establecimiento.

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La Secretario Distrital de Salud de Bogotá informó que desde 2025 se reforzaron los controles "contra quirófanos clandestinos y centros estéticos ilegales", realizando más de 560 operativos y más de 800 inspecciones. En 2026 los números llegan a "129 operativos y 173 visitas de control".

"Los centros de estética no están autorizados para realizar procedimiento invasivos como liposucción, lipólisis laser, aplicación de sueros o botox. Sí pueden aplicar limpiezas faciales o masajes", aclaran las autoridades sanitarias bogotanas.

"Es un problema creciente. Funcionan de manera irregular, a puerta cerrada, se presentan como peluquerías o cambian de ubicación, ocultan su dirección o citan a las personas a domicilios o casas".