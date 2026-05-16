Colombia

Asesinan a un exalcalde colombiano que trabajaba en campaña de candidato ultraderechista

Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, fue asesinado con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio

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El viernes 15 de mayo, fue asesinado a tiros el coordinador de la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella y exalcalde de Cubarral, Roger Mauricio Devia Escobar, a dos semanas de las elecciones en Colombia.

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Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, fue asesinado con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que al momento no existe una hipótesis sobre las causas del ataque que es investigado por autoridades de la policía e inteligencia colombianas.

Benedetti compartió que también en las últimas horas se frustró un supuesto atentado en contra de un miembro de la campaña de la también candidata presidencial Paloma Valencia en ese mismo municipio.

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