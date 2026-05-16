Colombia Asesinan a un exalcalde colombiano que trabajaba en campaña de candidato ultraderechista Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, fue asesinado con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio



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El viernes 15 de mayo, fue asesinado a tiros el coordinador de la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella y exalcalde de Cubarral, Roger Mauricio Devia Escobar, a dos semanas de las elecciones en Colombia.

Devia Escobar, exalcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, fue asesinado con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que al momento no existe una hipótesis sobre las causas del ataque que es investigado por autoridades de la policía e inteligencia colombianas.