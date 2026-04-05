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¿Quiénes son los candidatos que lideran las encuestas para las elecciones presidenciales en Perú 2026?

En los últimos años, el país ha atravesado múltiples cambios en el poder, incluyendo la destitución de Pedro Castillo en 2022, la salida de Dina Boluarte en 2025 y una breve sucesión de gobiernos interinos hasta la llegada de José María Balcázar, quien actualmente encabeza la transición.

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Por:N+ Univision
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Perú se encamina a unas elecciones generales clave el domingo 12 de abril de 2026 en medio de una prolongada crisis política e institucional que vive la nación latinoamericana.

En los últimos años, el país ha atravesado múltiples cambios en el poder, incluyendo la destitución de Pedro Castillo en 2022, la salida de Dina Boluarte en 2025 y una breve sucesión de gobiernos interinos hasta la llegada de José María Balcázar, quien actualmente encabeza la transición.

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Un escenario fragmentado y sin claro favorito

En este escenario de inestabilidad, las encuestas dibujan una contienda abierta y altamente fragmentada; por ello, en N+ Univision te contamos quiénes son los candidatos que lideran las encuestas para las próximas elecciones presidenciales en Perú.

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De acuerdo con un reporte de CNN en Español basado en sondeos recientes, la contienda electoral peruana se caracteriza por una fuerte fragmentación, con múltiples candidatos concentrando bajos porcentajes de intención de voto y una alta proporción de electores indecisos.

Los candidatos mejor posicionados

Según la última encuesta de Ipsos Perú publicada por Perú21, la candidata conservadora Keiko Fujimori li dera la intención de voto con 13%, consolidando una tendencia al alza en las semanas previas a la elección y manteniéndose como la aspirante más cercana a asegurar un lugar en una eventual segunda vuelta.

En segundo lugar aparece el comediante y candidato Carlos Álvarez, quien alcanzó el 9% tras subir dos puntos porcentuales. Su crecimiento reciente le permitió desplazar al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que descendió al tercer puesto con 8%. Ambos concentran buena parte de su respaldo en zonas urbanas, especialmente en la capital, y comparten propuestas orientadas a reducir el tamaño del Estado.

Más atrás se ubica Roberto Sánchez, quien ha mostrado un avance en las últimas mediciones y busca consolidarse como una alternativa desde la izquierda, con apoyo relevante en el sur del país. Su crecimiento ha sido comparado con fenómenos electorales recientes en Perú, donde candidaturas rezagadas lograron repuntar en la recta final.

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Completan los primeros lugares Jorge Nieto, con 5%, y Alfonso López Chau, con 4%, ambos sin variaciones significativas respecto al sondeo previo, pero aún dentro de un margen que podría permitirles escalar posiciones en un escenario marcado por la volatilidad del voto.

Alta volatilidad rumbo a la votación

El sondeo también refleja un escenario incierto: 16% de los encuestados afirma que votaría nulo y 13% aún no decide su voto. Con 35 candidatos en carrera, todo apunta a una elección abierta y a una probable segunda vuelta en medio de un clima político inestable en Perú.

JICM

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