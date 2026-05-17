Presos Políticos Fallece Carmen Navas días después de que Venezuela reconociera la muerte de su hijo, el opositor Víctor Hugo Quero. El régimen ocultó su fallecimiento por casi un año Después de 16 meses de búsqueda, la salud de doña Carmen Navas se veía cada vez más deteriorada, pero no se rindió. Apenas 10 días antes el régimen de Venezuela había reconocido la muerte de su hijo Víctor Hugo, de 51 años.

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Carmen Teresa Navas, madre del preso político venezolano, Víctor Hugo Quero, murió este domingo 17 de mayo de 2026 a los 82 años. Hace tan solo diez días, su calvario había terminado cuando logró reconocer el cuerpo de su hijo tras la exhumación de su cuerpo de una fosa común.

Después de 16 meses de búsqueda, la salud de doña Carmen Navas se veía cada vez más deteriorada, pero no se rindió. Apenas hace unos días el régimen de Venezuela había reconocido la muerte de Víctor Hugo, de 51 años, quien fue detenido el 1 de enero de 2025 en Caracas, mientras se encontraba en una plaza comercial comprando bombones.

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Quero Navas había sido enviado a la cárcel del Rodeo en Caracas donde enfermó y murió en un hospital. Había muerto bajo custodia del Estado y, al no ser reconocido, según dice el régimen, fue sepultado en una tumba compartida. Pero el régimen venezolano lo ocultó por casi un año.

La líder opositora María Corina Machado reaccionó a la confirmación del deceso. Expresó que este día no solo murió una madre, “se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”.

Carmen Teresa Navas emprendió un búsqueda sin descanso, recorrió prisiones, tribunales y exigió al gobierno saber del paradero de su hijo Víctor Hugo, hasta que finalmente el gobierno interino de Delcy Rodríguez reconoció que había muerto.

Sin miedo, alzo la voz, clamó al Gobierno de Venezuela que liberara a los presos políticos, a los jóvenes que, describía, se encontraban encerrados en celdas subterráneas.

“La juventud que está metida en esas cárceles, en esos subterraneos, que tengan piedad y misericordia de esas criaturas”, dijo la señora Carmen Navas a la periodista Maryorin Méndez hace unos días.