Arqueología

Estados Unidos devuelve a Perú 48 piezas históricas tras investigación del FBI

Los objetos culturales fueron recuperados durante investigaciones realizadas en San Fe, Nuevo México, y Las Vegas, Nevada; fueron repatriados formalmente el 24 de marzo de 2026en una ceremonia en la Embajada de Perú

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Por:N+ Univision
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El agente especial supervisor Jake Archer (izquierda), director del programa de delitos artísticos del FBI, y el embajador Rodolfo Coronado, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, se dan la mano en la Embajada del Perú en Washington, DC.
El agente especial supervisor Jake Archer (izquierda), director del programa de delitos artísticos del FBI, y el embajador Rodolfo Coronado, representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, se dan la mano en la Embajada del Perú en Washington, DC.
Imagen FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) devolvió a Perú un total de 48 objetos culturales recuperados en investigaciones realizadas en San Fe, Nuevo México, y Las Vegas, Nevada, como parte de los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de patrimonio histórico.

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La restitución se formalizó el 24 de marzo de 2026 durante una ceremonia en la Embajada de Perú en Washington D.C., con la participación de autoridades de ambos países.

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Las piezas abarcan distintos periodos de la historia peruana e incluyen pinturas de la época colonial, textiles, cerámicas y ornamentos de plata. Algunas están vinculadas a culturas precolombinas, como la civilización Chancay, lo que resalta su valor histórico y cultural.

De acuerdo con el FBI, los objetos fueron identificados como parte del patrimonio de Perú tras un proceso de investigación y revisión legal. La recuperación fue posible gracias a la coordinación entre el Programa de Crímenes de Arte del FBI, autoridades estadounidenses y representantes del gobierno peruano.

Cooperación internacional contra el tráfico de patrimonio cultural

El FBI informó que su programa especializado en delitos relacionados con arte y bienes culturales, creado en 2004, ha permitido recuperar más de 20.000 piezas valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

Autoridades estadounidenses destacaron que esta devolución refleja la colaboración entre ambos países para frenar el comercio ilegal de objetos históricos. Estados Unidos y Perú mantienen desde 1997 un acuerdo bilateral que restringe la importación de materiales arqueológicos y etnológicos, con el objetivo de proteger el patrimonio cultural.

La entrega de las piezas ocurre en el contexto de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y representa, según funcionarios, un paso más en la preservación de la historia y la identidad cultural para futuras generaciones.

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