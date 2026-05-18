Cuba

¿Qué dice la guía de supervivencia que el gobierno cubano ha entregado a sus ciudadanos?

El gobierno de Cuba comenzó a difundir una "Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar". Bajo el lema "Proteger, resistir, sobrevivir y vencer", la guía señala que el país debe prepararse para escenarios de guerra y sostiene que existe una amenaza militar por parte de Estados Unidos

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El gobierno de Cuba comenzó a difundir una "Guía Familiar para la Protección ante una Agresión Militar", un documento en el que explica a la población cómo actuar en caso de ataques aéreos, bombardeos o una eventual ofensiva armada contra la isla.

Bajo el lema "Proteger, resistir, sobrevivir y vencer", la guía señala que el país debe prepararse para escenarios de guerra y sostiene que existe una amenaza militar por parte de Estados Unidos. El texto también afirma que la Defensa Civil cubana tiene la misión de proteger a la población durante "situaciones excepcionales" y conflictos bélicos.

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El documento detalla medidas para las familias, desde cómo preparar una mochila de emergencia hasta qué hacer durante una alarma aérea y cómo brindar primeros auxilios a personas heridas.

¿Qué recomienda la guía cubana en caso de ataque militar?

La guía pide que cada familia tenga preparado un plan de protección para sus integrantes, mascotas y bienes; además de mantenerse informada a través de los consejos de defensa territoriales.

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Entre las principales recomendaciones está identificar previamente refugios o lugares seguros ante posibles bombardeos, como sótanos, túneles o zanjas profundas que puedan proteger de ondas expansivas.

El documento también recomienda preparar una mochila familiar de emergencia con documentos de identificación, agua potable, alimentos no perecederos para al menos tres días, radio, linterna, velas, medicamentos y artículos de higiene. Para familias con niños pequeños, sugiere incluir juguetes para ayudar a mantener la calma durante una emergencia.

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Las instrucciones que deben seguir los ciudadanos durante una alarma aérea

La guía establece que, al escuchar una alarma aérea, las personas deben dirigirse de inmediato a los lugares de protección y permanecer ahí hasta que se anuncie oficialmente el fin del peligro.

En caso de no alcanzar un refugio, la guía recomienda evitar plazas o calles abiertas, acostarse boca abajo, proteger la cabeza y mantener la boca abierta para disminuir el impacto de la onda expansiva.

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Además, advierte no tocar objetos sospechosos por el riesgo de explosivos y evitar refugiarse en edificios dañados, puentes, túneles carreteros o estaciones de servicio. También prohíbe usar ascensores durante una emergencia aérea.

Esto dice el manual sobre primeros auxilios y atención a heridos

La publicación incluye un apartado de primeros auxilios en el que pide a la población mantener el autocontrol y ayudar a personas con fracturas, hemorragias o quemaduras mientras llega asistencia médica.

Entre los materiales sugeridos para un botiquín están vendas, gasas, antisépticos, mascarillas, termómetro, tijeras, analgésicos y antihistamínicos.

La guía también explica cómo actuar ante fracturas y sangrados graves. En el caso de hemorragias severas, incluso detalla el uso de torniquetes en brazos o piernas para intentar detener el sangrado.

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