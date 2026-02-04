Narcotráfico

¿Qué es el Clan del Golfo, el grupo que suspendió negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump?

Actualmente el jefe máximo del Clan del Golfo es Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo".

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué quiere decir que EEUU declare como grupo terrorista al Clan del Golfo?

Luego de que el Clan del Golfo suspendiera los diálogos de paz con el Gobierno de Colombia, te explicamos por qué el grupo criminal tomó esta decisión.

Como te hemos informado, la ruptura ocurre tras la reunión de Gustavo Petro, presidente de Colombia con homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en Washington, ambos mandatarios pactaron la captura de los jefes de esta organización.

Video La caída del sucesor de Pablo Escobar: el capo que hizo una inusual alianza con carteles mexicanos antagónicos

¿Qué es el Clan del Golfo?

PUBLICIDAD

El Clan del Golfo (que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia - EGC) es actualmente la organización criminal y narcoparamilitar más grande y poderosa de Colombia.

Más sobre Narcotráfico

Colombia y EEUU invitarán a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva contra el narcotráfico
2 mins

Colombia y EEUU invitarán a Venezuela a unirse a su nueva ofensiva contra el narcotráfico

América Latina
Director de la CIA, uno de los funcionarios de alto rango de Trump, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas
3 mins

Director de la CIA, uno de los funcionarios de alto rango de Trump, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

América Latina
Maduro evita desmentir los reportes de un ataque de la CIA en Venezuela y se muestra abierto a dialogar con EEUU sobre narcotráfico
4 mins

Maduro evita desmentir los reportes de un ataque de la CIA en Venezuela y se muestra abierto a dialogar con EEUU sobre narcotráfico

América Latina
Buscan posibles sobrevivientes tras nuevo ataque de EEUU a presuntas “narcolanchas” que dejó tres muertos
3 mins

Buscan posibles sobrevivientes tras nuevo ataque de EEUU a presuntas “narcolanchas” que dejó tres muertos

América Latina
Trump afirma que no necesita informar al Congreso para atacar objetivos terrestres en Venezuela
3 mins

Trump afirma que no necesita informar al Congreso para atacar objetivos terrestres en Venezuela

América Latina
Fiscal general de Honduras pide ejecutar orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández
3 mins

Fiscal general de Honduras pide ejecutar orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández

América Latina
Robos y secuestros agudizan el peligro de viajar por "la ruta del terror" en México y cuestan millones de dólares al comercio
7 mins

Robos y secuestros agudizan el peligro de viajar por "la ruta del terror" en México y cuestan millones de dólares al comercio

América Latina
"Reviso mi teléfono 100 veces al día": cómo viven los venezolanos que emigraron la tensión militar entre Trump y Maduro
7 mins

"Reviso mi teléfono 100 veces al día": cómo viven los venezolanos que emigraron la tensión militar entre Trump y Maduro

América Latina
Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado". No queda claro qué significa
9 mins

Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado". No queda claro qué significa

América Latina
EEUU atacó dos veces a la primera supuesta 'narcolancha' para poder matar a los sobrevivientes, según reportes
7 mins

EEUU atacó dos veces a la primera supuesta 'narcolancha' para poder matar a los sobrevivientes, según reportes

América Latina

Se tiene registro de que el Clan del Golfo surgió de lo que quedó de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras su desmovilización en 2006. De acuerdo con autoridades, controlan gran parte de la exportación de cocaína hacia Estados Unidos. y Europa, además de la minería ilegal de oro.

Según reportes, tienen una presencia dominante en el Urabá antioqueño y controlan el flujo de migrantes en el Tapón del Darién, un punto crítico para la seguridad fronteriza de los Estados Unidos.

Actualmente, su jefe máximo es Jobanis de Jesús Ávila, alias " Chiquito Malo", quien heredó el mando tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias " Otoniel" en 2023.

¿Por qué suspendieron las negociaciones con el Gobierno de Colombia?

Este martes 4 de febrero de 2026, el Clan del Golfo anunció la suspensión "provisional" de los diálogos de paz que mantenían con el gobierno de Gustavo Petro en Doha, Catar. El motivo es el resultado de la reunión entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca apenas el 3 de febrero.

En su encuentro, Petro y Trump acordaron una estrategia de seguridad de "mano dura" para capturar en un plazo de dos meses a los tres objetivos de mayor prioritarios en Colombia: " Chiquito Malo", líder del Clan del Golfo, Néstor Gregorio Vera Fernández alias " Iván Mordisco" de las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia o Carlos Emilio Marín Guarín alias " Pablito" del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Video Trump y Petro pactan lucha contra el crimen transnacional y desescalan tensiones en la Casa Blanca

Otro de los motivos es que Colombia aceptó mayor apoyo técnico y militar de Estados Unidos para estas capturas a cambio de soporte en otros temas de la agenda bilateral.

PUBLICIDAD

Ante esto, el grupo criminal publicó en sus redes que este acuerdo es un "atentado contra la buena fe" y que Petro "antepuso sus intereses personales", en referencia a su relación con Washington, sobre la política de Paz Total en Colombia.

Mira también:

Relacionados:
NarcotráficoClan del GolfoColombiaGustavo Petro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX