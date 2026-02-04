Narcotráfico ¿Qué es el Clan del Golfo, el grupo que suspendió negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump? Actualmente el jefe máximo del Clan del Golfo es Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo".

Video ¿Qué quiere decir que EEUU declare como grupo terrorista al Clan del Golfo?

Luego de que el Clan del Golfo suspendiera los diálogos de paz con el Gobierno de Colombia, te explicamos por qué el grupo criminal tomó esta decisión.

Como te hemos informado, la ruptura ocurre tras la reunión de Gustavo Petro, presidente de Colombia con homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en Washington, ambos mandatarios pactaron la captura de los jefes de esta organización.

Video La caída del sucesor de Pablo Escobar: el capo que hizo una inusual alianza con carteles mexicanos antagónicos

¿Qué es el Clan del Golfo?

El Clan del Golfo (que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia - EGC) es actualmente la organización criminal y narcoparamilitar más grande y poderosa de Colombia.

Se tiene registro de que el Clan del Golfo surgió de lo que quedó de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tras su desmovilización en 2006. De acuerdo con autoridades, controlan gran parte de la exportación de cocaína hacia Estados Unidos. y Europa, además de la minería ilegal de oro.

Según reportes, tienen una presencia dominante en el Urabá antioqueño y controlan el flujo de migrantes en el Tapón del Darién, un punto crítico para la seguridad fronteriza de los Estados Unidos.

Actualmente, su jefe máximo es Jobanis de Jesús Ávila, alias " Chiquito Malo", quien heredó el mando tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias " Otoniel" en 2023.

¿Por qué suspendieron las negociaciones con el Gobierno de Colombia?

Este martes 4 de febrero de 2026, el Clan del Golfo anunció la suspensión "provisional" de los diálogos de paz que mantenían con el gobierno de Gustavo Petro en Doha, Catar. El motivo es el resultado de la reunión entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca apenas el 3 de febrero.

En su encuentro, Petro y Trump acordaron una estrategia de seguridad de "mano dura" para capturar en un plazo de dos meses a los tres objetivos de mayor prioritarios en Colombia: " Chiquito Malo", líder del Clan del Golfo, Néstor Gregorio Vera Fernández alias " Iván Mordisco" de las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia o Carlos Emilio Marín Guarín alias " Pablito" del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Video Trump y Petro pactan lucha contra el crimen transnacional y desescalan tensiones en la Casa Blanca

Otro de los motivos es que Colombia aceptó mayor apoyo técnico y militar de Estados Unidos para estas capturas a cambio de soporte en otros temas de la agenda bilateral.

Ante esto, el grupo criminal publicó en sus redes que este acuerdo es un "atentado contra la buena fe" y que Petro "antepuso sus intereses personales", en referencia a su relación con Washington, sobre la política de Paz Total en Colombia.