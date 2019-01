Periodistas exiliados de Nicaragua: el reto de informar y sobrevivir con muy poco

Para llegar a la pequeña cabina radial, hay que pasar al lado de los maniquíes superdotados de la Sex shop , subir las escaleras, atravesar la iglesia, y abrir la puerta que está en el retablo del púlpito. Al otro lado, hay una mesa alargada. Una computadora. Tres cámaras de mano. Muchos cables y un periodista exiliado que, de lunes a viernes, produce la edición de “Café con Voz”, pese a las complicaciones que supone enlazar llamadas desde Nicaragua con un equipo técnico limitado. Luis Galeano no está solo. Lo acompañan compatriotas que, al enterarse de su exilio en Miami, lo contactaron a través de las redes sociales para brindarle apoyo.

Medio centenar de periodistas exiliados

“Hice unas llamadas telefónicas para venir a Miami y me dijeron que tranquilo, que iban a apoyarme en el sentido de la estadía, adonde estar”, afirma Luis Galeano. “La gente cree que aquí uno está de lo mejor. Pero pasamos, como se dice popularmente, el Niágara en taburete. Estamos enfrentando una gran cantidad de dificultades, pero aquí estamos”.

Desde el mes de diciembre, Galeano y su familia han dormido en distintas casas en Miami. En viviendas de amigos. Sin embargo, tratan de no abusar en los sitios que los hospedan. De no alargar tanto las estancias. Al igual que Luis Galeano y otros periodistas exiliados consultados por Univision Noticias, ellos tienen presente aquel refrán popular: “El muerto y el arrimado a los tres días apestan”.

Sin embargo, la solidaridad ha primado. Luis Galeano viaja diario al estudio de radio en un carro que le han prestado, así puede ahorrarse cada carrera de taxi que oscila entre los 20 y 30 dólares. El periodista no está monetizando con su programa. La supervivencia es un tema que lo aqueja a diario. Miami es una ciudad en extremo costosa en comparación al estándar de vida nicaragüense. Pese a que podría dedicar su tiempo a buscar cómo ganar dinero de forma más efectiva, él ha preferido persistir en el periodismo desde el exilio.

“No podes olvidarte de que tu país está en crisis, que está en una dictadura, que los derechos humanos están hechos añicos en el país. ¿Qué corresponde? ¿Pensar que puedo trabajar en la construcción o en algún otro trabajo que me dé algo para sostener a mi familia? No. Lo primero que pienso es: Voy hacer mi programa, voy a ver en la forma en que lo sostengo. Porque el compromiso trasciende a mi familia. Es un compromiso con los presos políticos, mis colegas Miguel Mora y Lucía Pineda; con cada uno de los nicaragüenses, que ha pedido justicia, libertad y democracia”, afirma Luis Galeano. Hace una pausa para secarse las lágrimas.

La incertidumbre migratoria

Arnulfo Peralta es uno de los periodistas nicaragüenses exiliados que mayor tiempo tiene de permanecer en Estados Unidos. Llegó en abril luego de que renunció a Canal 2, un medio de comunicación afín al gobierno de Ortega y Murillo. Su dimisión provocó el primer cisma en los medios oficialistas frente a la crisis sociopolítica. Quince presentadores más renunciaron a los canales propiedad de los hijos de la pareja presidencial al no estar de acuerdo con la represión policial a la ciudadanía y sus colegas. Tal situación le acarreó severas amenazas a Peralta y su familia.

Este periodista tiene nueve meses en Estados Unidos. Ha salido y regresado de territorio estadounidense para renovar su estadía y no romper las reglas migratorias. Pero necesita más estabilidad y por eso gestiona una visa de trabajo, un trámite que puede tomar mucho tiempo.

“Es difícil dejar tu hogar, tu familia, tu ombligo. En mi caso dejar Estelí, mi pueblo. Dejar tu entorno es complicado. Mis hijas perdieron el año escolar”, lamenta Peralta. “No la pensé dos veces en decir: ‘prefiero ir a buscar cómo arañar el mundo, antes que ser parte de esta farsa’. De la farsa política que vive el gobierno del Nicaragua. No voy a ser instrumento de ellos. Y esto no es asunto de salario, es asunto de ética y de moral”.

Un noticiero hecho por exiliados

“Decidimos crear un noticiero para informar cada hora, pero es difícil hacerlo porque solo tenemos una cámara. Es una Canon de fotografía y con ella grabamos todo con los dos micrófonos de corbata”, describe Gaitán a Univision Noticias. “Hemos tenido que reducir las emisiones porque solo tenemos una computadora para editar, pero la idea es ir creciendo y no callarnos”.

“En Costa Rica hay bastante información por la concentración de nicas. No puedo seguir siempre sin salario, porque necesito alquilar una casa, pero tampoco puedo regresar a Nicaragua. Me pueden echar presa o si no tampoco podría seguir reclamando la liberación de Lucia Pineda y Miguel Mora. Estar libre en Nicaragua es como estar presa”, afirma la reportera, que fue detenida y encañonada en dos ocasiones por policías y paramilitares.