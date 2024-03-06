5 claves para entender la violenta crisis en Haití, el empobrecido país 'gobernado' por pandillas y bajo amenaza de una guerra civil

Video ¿Por qué Haití declaró el estado de emergencia y EEUU pidió a sus ciudadanos abandonar el país?

Haití vive una ola de violencia que amenaza con escalar a una “guerra civil”, según prometió esta semana un líder pandillero si el actual primer ministro Ariel Henry no dimite o trata de regresar al país.

Las pandillas, que controlan actualmente el 80% de Puerto Príncipe, la capital, han intensificado sus ataques en los últimos días: hay decenas de muertos y escuelas, comercios, incluso instituciones del gobierno están cerradas.

PUBLICIDAD

Los recientes hechos muestran la realidad cotidiana que viven los casi 12 millones de habitantes en un país que, desde hace años, se encuentra sumido en la pobreza y la violencia, y que no ha tenido elecciones desde hace casi una década.

Aquí te dejamos cinco datos para entender la escalada de la violencia y los problemas de ingobernabilidad a los que se enfrenta el país.

1. Las pandillas han tomado control de facto de Haití

Desde el 25 de febrero el primer ministro haitiano ha estado fuera del país. Primero viajó a Guyana para participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) y luego a Kenia, en busca de ayuda para una misión de seguridad en Haití que sería encabezada por ese país.

Los grupos armados en Haití aprovecharon la ausencia de Henry para intensificar sus ataques a puntos clave en el país, como prisiones, aeropuertos, el Banco Central y departamentos de policía.

Video ¿Quién es Ariel Henry, el primer ministro al que las pandillas de Haití amenazan?

Todo esto llevó a que el gobierno declarara un estado de emergencia y decretara un toque de queda.

Las pandillas han declarado que quieren la renuncia del primer ministro, quien ha gobernado esta nación caribeña desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021. Desde entonces, la presidencia ha estado vacante.

Henry asumió el cargo de primer ministro, que en teoría debía haber sido por un periodo de tres meses, pero ha pospuesto repetidamente los planes para realizar elecciones parlamentarias y presidenciales, que no se han celebrado desde 2016.

Jimmy Chérizier, un exagente de la policía de élite conocido como ‘Barbecue’ que ahora dirige una federación de pandillas, se atribuyó la oleada de ataques y señaló que el objetivo era capturar al jefe de policía y a los ministros del gobierno de Haití e impedir el regreso de Henry.

Si el dirigente no deja su cargo, el expolicía prometió que el país se dirigirá "hacia una guerra civil que conducirá al genocidio".

PUBLICIDAD

Desde el sábado pasado el primer ministro ha intentado volver a su nación sin éxito. Tras días sin saber de su paradero, finalmente este miércoles el secretario de Estado de Puerto Rico, Omar Marrero, confirmó que estaba en esa isla.

"El interés es que continúe con sus planes de viaje", dijo.

2. Haití está controlado por las pandillas

Desde el asesinato del presidente Moïse, Haití atraviesa una profunda crisis. Cerca de 300 bandas armadas han tomado el control de franjas enteras del país, de 11.6 millones de habitantes.

Según la Organización de las Naciones Unidos (ONU), más de 8,400 personas fueron víctimas de las pandillas el año pasado, una cifra que incluye a muertos, heridos y secuestrados. El dato representa "un aumento del 122% respecto a 2022".

La violencia se ha extendido a zonas rurales aisladas "a medida que se ha erosionado la presencia del Estado", indicó Naciones Unidas.

Y es que la policía nacional de Haití cuenta con aproximadamente 9,000 agentes para brindar seguridad a más de 11 millones de personas, según la ONU. Los agentes suelen verse superados en número y armamento por los pandilleros.

Tras meses de evasivas, en octubre el Consejo de Seguridad de la ONU acordó enviar una misión multinacional al país, liderada por Kenia, pero su despliegue sigue pendiente.

3. Haití sufre una inestabilidad política crónica

Desde hace 67 años Haití no ha podido tener un gobierno pacífico, desde golpes de Estado hasta asesinatos de presidentes han marcado la historia política del país.

PUBLICIDAD

De 1957 a 1986, François Duvalier, conocido como ‘Papa Doc’, y luego su hijo Jean-Claude ‘Baby Doc’, sometieron a la población a un control total por medio de escuadrones de la muerte conocidos como los "tontons macoutes".

Años después se desató una revuelta popular que logró que se realizaran nuevas elecciones.

En 1990, el sacerdote Jean-Bertrand Aristide fue elegido en las primeras elecciones libres, pero unos meses después fue derrocado por un golpe de Estado en 1991.

El sacerdote se exilió, pero después volvió a Haití en 1994 tras una intervención estadounidense. Uno de sus amigos íntimos, René Préval, asumió la presidencia en 1996.

Jean-Bertrand Aristide estuvo al frente de la presidencia nuevamente en 2001, pero solo gobernó por tres años. Bajo la presión de EEUU, Francia y Canadá, así como de una insurrección armada y una revuelta popular, dimitió en 2004 y se exilió.

Así fue como René Préval regresó al poder en 2006, es el único dirigente haitiano que ha completado los dos mandatos que permite la Constitución. Le sucedió Michel Martelly.

En 2017, Jovenel Moïse fue elegido presidente y murió tiroteado el 7 de julio de 2021 por un comando de más de 20 personas, en su mayoría mercenarios colombianos.

Así fue como Henry asumió el cargo de primer ministro que ha conservado por casi tres años.

Sin embargo, tras el más reciente ataque de las pandillas a varias prisiones del país el sábado por la noche, lo que terminó en la fuga de casi 4,000 reos y al menos 10 muertos de acuerdo con cifras no oficiales, se han intensificado los llamados internacionales para que apresure las elecciones que él había convocado en 2025.

PUBLICIDAD

"Hemos pedido al primer ministro haitiano que avance en un proceso político que lleve al establecimiento de un órgano presidencial de transición hacia la celebración de elecciones", declaró el miércoles la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

4. Contrabando de armas permite a las pandillas operar en Haití

El contrabando de armas de fuego y el pago de rescates a los secuestradores han permitido a las bandas aumentar su independencia económica. Esto ha incrementado su poder a medida que el Estado se debilitaba y una policía con escasos recursos y financiación es incapaz de contenerlas.

Según un informe publicado el mes pasado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional concluía que "las bandas actuales disfrutan de un grado de capacidad militar mucho mayor que las de hace una década. "Esto se ha debido en gran medida a la capacidad de las bandas para adquirir armas de gran calibre".

Un informe de la ONU de 2023 afirmaba que las armas recuperadas con destino a los puertos haitianos incluyen " rifles de francotirador de calibre .50, rifles .308 e incluso ametralladoras".

5. Haití es el país más pobre de América

Además de los altos índices de violencia y los problemas políticos y de gobernabilidad, Haití enfrenta una crisis alimentaria y de pobreza. El acceso a electricidad, agua potable, servicios de higiene, atención en salud y educación está gravemente limitado.

Más del 42 % de la población de Haití necesita asistencia humanitaria y hasta el 40 % del país experimenta una situación de inseguridad alimentaria grave, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

PUBLICIDAD

Haití es el país más pobre del continente americano. Según estimaciones del Banco Mundial, más del 60% de la población vivía con menos de 3.65 dólares al día en 2023.

El país caribeño ocupaba en 2022 el puesto 163 de 191 países según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.

Todas estos factores han influido para que el país se encuentre sumergido en el caos y clame por ayuda internacional. Sin embargo, el llamado de la ONU a financiar $674 millones este año para ayudar a Haití apenas logró recaudar el 2.5% del total.

Mira también: