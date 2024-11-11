Aerolíneas de EEUU suspenden vuelos a Haití luego de que pandillas dispararan contra un avión de Spirit al aterrizar

Video Vuelo de Spirit Airlines es impactado con varios disparos: una asistente de vuelo sufrió heridas leves

Varias aerolíneas de EEUU suspendieron este lunes sus vuelos desde y hacia Haití, luego de que se registrara un incidente horas antes en el que un avión de Spirit recibiera disparos cuando intentaba aterrizar en la capital, Puerto Príncipe.

Los vuelos de Spirit, American Airlines y Jet Blue fueron cancelados este lunes y las aerolíneas anunciaron en un comunicado que no realizarán más vuelos a Haití al menos hasta el jueves.

Spirit dijo que está a la espera de evaluar la situación de seguridad en Haití. En un comunicado Jet Blue indicó que hará un seguimiento para determinar si serán necesarias más cancelaciones y que "anticipándose a las interrupciones en Haití debidas a los disturbios civiles" no aplicarán cargos por cambio o cancelación a los clientes que viajen desde el lunes 11 de noviembre hasta el lunes 2 de diciembre.

La aerolínea comercial Sunrise Airways, con sede en Haití, informó a CNN de que ha suspendido sus vuelos hasta nuevo aviso.

Mientras, el aeropuerto internacional Touissant L'Overture, en Puerto Príncipe, cerró temporalmente este lunes.

La Embajada de EEUU en Puerto Príncipe dijo estar al tanto "de los esfuerzos liderados por pandillas para bloquear los viajes hacia y desde Puerto Príncipe, que pueden incluir violencia armada e interrupciones en carreteras, puertos y aeropuertos".

Las autoridades haitianas no han informado cuándo se reanudarán las operaciones en el aeropuerto.

Así fue el incidente en el que un avión de Spirit recibió disparos en el aeropuerto de Haití

El vuelo 951 de Spirit Airlines había partido este lunes de Fort Lauderdale, en el sureste de Florida, rumbo a Puerto Príncipe, una ciudad sometida desde hace meses a una ola de violencia pandillera.

La aeronave recibió disparos cuando aterrizaba y fue desviada a la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la vecina República Dominicana.

Según un comunicado de la aerolínea, después de la llegada de su avión al aeropuerto dominicano, una inspección reveló en el aparato daños compatibles con disparos.

Un auxiliar de vuelo que sufrió heridas menores está siendo atendido por personal médico, añadió la compañía.

Spirit Airlines sacó de circulación el avión impactado y está preparando otra aeronave para que su personal pueda regresar a Fort Lauderdale este lunes.

Pandillas se aprovechan del caos político en Haití

El incidente del ataque al avión se produce un día después de que el consejo encargado de restablecer el orden democrático en el país caribeño destituyera al primer ministro interino, Garry Conille, y lo reemplazara este lunes por el empresario Alix Didier Fils-Aimé. El consejo ha estado marcado por luchas internas y tres de sus miembros han sido acusados recientemente de corrupción.

El consejo de transición se creó en abril, con la tarea de elegir al próximo primer ministro y al gabinete de Haití, con la esperanza de que ayudara a sofocar la violencia, que estalló tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

El consejo debía allanar el camino hacia unas elecciones democráticas, que no se han celebrado en años en Haití, por ello, las pandillas llevan mucho tiempo aprovechando la agitación política para hacerse con el poder, cerrando aeropuertos y puertos y sembrando el caos.

Las actividades comerciales y educativas en el área metropolitana de Puerto Príncipe se paralizaron este lunes tras las amenazas de bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue'.

El país ha vivido años de caos político, que los observadores advirtieron podría desembocar en aún más violencia en un lugar donde el derramamiento de sangre se ha convertido en la nueva normalidad.

