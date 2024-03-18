Muertos, atentados y caos: cómo la violencia de las pandillas ha convertido a la capital de Haití en una "tierra de nadie"

Video Calles bloqueadas y un aeropuerto vacío en Haití: imágenes muestran el impacto de la feroz violencia

Al menos 12 personas murieron este lunes en Haití luego de que la violencia de las pandillas se extendiera a dos barrios exclusivos de la capital, que se ha vuelto, según testigos, una especie de "tierra de nadie".

Los barrios de Puerto Príncipe se habían mantenido en gran medida pacíficos a pesar de un aumento de los violentos ataques de pandillas, pero hombres armados saquearon casas en las comunidades de Laboule y Thomassin antes del amanecer, lo que obligó a los residentes a huir mientras algunos llamaban a estaciones de radio rogando por la policía.

Associated Press reportó que los cadáveres de al menos una docena de personas estaban esparcidos en las calles de Pétionville, ubicada justo debajo de las comunidades montañosas de Laboule y Thomassin.

La multitud comenzó a reunirse alrededor de las víctimas. Uno estaba tirado boca arriba en la calle rodeado por una baraja de cartas esparcida y otro encontrado boca abajo dentro de una camioneta conocida como “tap-tap” que funciona como taxi. Una mujer en uno de los lugares se desplomó y tuvo que ser sostenida por otras personas luego de enterarse de que un familiar suyo había sido asesinado.

"¡Abuso! ¡Esto es abuso!", gritó un haitiano que no quiso ser identificado mientras levantaba los brazos y se paraba cerca de una de las víctimas. “¡Pueblo de Haití! ¡Despierten!" Poco después llegó una ambulancia que atravesó Pétionville para recoger a las víctimas.

" Nos despertamos esta mañana y encontramos cadáveres en la calle de nuestra comunidad de Pétionville", dijo Douce Titi, que trabaja en la oficina del alcalde. “La nuestra no es ese tipo de comunidad. Empezaremos a trabajar para retirar esos cadáveres antes de que los niños empiecen a caminar para ir a la escuela y los vendedores empiecen a llegar”.

Una mujer reacciona luego de ver el cadáver de un familiar en la calle este lunes, en Puerto Príncipe (Haití). Imagen EFE/ Johnson Sabin



Sin embargo, para algunos ya era demasiado tarde. Un familiar de una de las víctimas abrazó a un niño cerca de su pecho, con la cabeza vuelta hacia la escena.

Los ataques más recientes generaron preocupaciones de que la violencia de las pandillas no cesaría a pesar de que el primer ministro Ariel Henry anunció hace casi una semana que renunciaría una vez que se creara un consejo presidencial de transición, una medida que las pandillas habían estado exigiendo.

Las pandillas se han opuesto durante mucho tiempo a Henry, diciendo que nunca fue elegido por el pueblo porque lo culpan de profundizar la pobreza, pero los críticos de las pandillas los acusan de intentar tomar el poder para ellos mismos o para políticos haitianos no identificados.

Ola de violencia en Haití

También el lunes, la compañía eléctrica de Haití anunció que cuatro subestaciones en la capital y en otros lugares “fueron destruidas y quedaron completamente disfuncionales”. Como resultado, amplias zonas de Puerto Príncipe se quedaron sin electricidad, incluido el barrio pobre de Cité Soleil, la comunidad de Croix-des-Bouquets y un hospital.

La compañía dijo que los delincuentes también confiscaron documentos importantes, cables, inversores, baterías y otros artículos.

Mientras la violencia de las pandillas continúa sin disminuir, los líderes caribeños han estado ayudando con la creación de un consejo de transición. Originalmente, debía tener siete miembros con derecho a voto. Pero un partido político en Haití rechazó el escaño que le ofrecieron y otro todavía está discutiendo quién debería ser nominado.

Mientras tanto, el despliegue de una fuerza policial keniana respaldada por la ONU para luchar contra las pandillas en Haití se ha retrasado, y el país de África Oriental ha dicho que esperará hasta que se establezca el consejo de transición.

En un intento por frenar la violencia implacable, el gobierno de Haití anunció el domingo que extendería el toque de queda nocturno hasta el 20 de marzo.

