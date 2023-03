Magnicidio en Haití: ¿cuánto sabía el gobierno de EEUU del complot para asesinar a Moïse?

El aparente conflicto de intereses del FBI en el caso ha levantado las sospechas de la opinión pública. "Dependemos del FBI para llevar a cabo esta investigación sabiendo que el FBI puede tener información que afecte a la investigación pero que no quiere que se haga pública", dijo Jake Johnston, investigador del Center for Economic and Policy Research de Washington DC (CEPR) que sigue de cerca el caso.