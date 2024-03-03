Caos en Haití: grupo armado irrumpe en una cárcel y desata la fuga de miles de reos

Video ¿Por qué Haití declaró el estado de emergencia y EEUU pidió a sus ciudadanos abandonar el país?

Miles de reclusos huyeron de la principal prisión de Haití luego de que un grupo armado irrumpió en las instalaciones penitenciarias durante la noche del sábado. Al menos una docena de personas murieron.

Tras el incidente, el gobierno haitinao declaró el estado de emergencia el domingo e impuso un toque de queda de 6:00 pm a 5:00 am hasta el miércoles en la región de Ouest, que incluye a la capital. Tanto el estado de emergencia como el toque de queda pueden ser extendidos, dijo el gobierno.

Arnel Remy, un abogado de derechos humanos que dirige una organización sin fines de lucro que trabaja dentro de las prisiones, dijo en X (antes Twitter), que menos de 100 de los casi 4,000 reos recluidos en las instalaciones permanecen tras las rejas. El resto se fugó tras la irrupción en el lugar de un grupo armado.

La fuga marca un nuevo punto crítico en la espiral de violencia en Haití y ocurre cuando las pandillas toman un mayor control sobre la capital, al tiempo que el asediado primer ministro, Ariel Henry, se encuentra en el extranjero tratando de obtener apoyo para una fuerza de seguridad respaldada por Naciones Unidas para estabilizar el país.

El domingo por la mañana se podían ver los cadáveres baleados de tres personas tirados en el suelo cerca de la entrada de la prisión, que estaba abierta de par en par, sin guardias a la vista.

En los patios de la prisión, usualmente hacinados, había sandalias de plástico, ropa y ventiladores eléctricos. En otro vecindario, los cuerpos ensangrentados de hombres, con las manos atadas a su espalda, estaban boca abajo.

Los agentes que se encontraban dentro de un único vehículo de policía estacionado afuera de las instalaciones se negaron a decir qué había sucedido.

¿Qué pasó con los reos que se quedaron en la prisión?

Entre los que optaron por quedarse se encuentran 18 exsoldados colombianos acusados de trabajar como mercenarios en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021.

La noche del sábado, en medio de los disturbios, varios de los colombianos compartieron un video pidiendo ayuda porque temían por sus vidas.

“Por favor, por favor ayúdenos (...) Están masacrando a la gente indiscriminadamente dentro de la celda”, dijo uno de los hombres, Francisco Uribe, en un video de 30 segundos ampliamente compartido en las redes sociales. El domingo, Uribe le dijo a AP: “No me volé porque soy inocente”.

Ante la falta de información oficial, los familiares de los presos se apresuraron a la prisión para tratar de encontrar a sus seres queridos. “No sé si mi hijo está vivo o no”, dijo Alexandre Jean mientras revisaba las celdas. “No sé qué hacer”.

La violencia parecía ser generalizada. Varios vecindarios reportaron tiroteos.

Grupos armados desestabilizan Haití

Hubo reportes de una fuga carcelaria en otra prisión de Puerto Príncipe que tiene unos 1,400 reos.

Pandillas armadas también atacaron y vandalizaron el principal estadio de fútbol del país, reteniendo a un empleado como rehén durante horas, indicó la federación nacional de fútbol en un comunicado.

En parte del país no había servicio de internet y la principal empresa de telefonía móvil del país, Digicel, dijo que un cable de fibra óptica había sido cortado.



En menos de dos semanas, varias instituciones estatales han sido atacadas por pandillas, que están coordinándose entre sí y apuntando a lugares antes impensables como el Banco Central.

Después de que pandillas dispararon contra el aeropuerto internacional de Haití la semana pasada, la embajada estadounidense dijo que temporalmente suspendía todos los viajes oficiales al país. Como parte de ataques coordinados de pandillas, cuatro policías fueron asesinados el jueves.

La policía es insuficiente para controlar la situación

El epicentro de la violencia del sábado en la noche fue el Penitenciario Nacional de Haití, donde están detenidos varios cabecillas de pandillas. En medio de los tiroteos, la policía pidió ayuda.

“Necesitan ayuda”, dijo un sindicato que representa a la policía haitiana en un mensaje publicado en las redes sociales con un emoji “SOS” repetido ocho veces. “Movilicemos al Ejército y a la policía para evitar que los bandidos entren en la prisión”.

La policía nacional de Haití cuenta con aproximadamente 9,000 agentes para brindar seguridad a más de 11 millones de personas, según la ONU. Los agentes suelen verse abrumados y superados en armas por las poderosas pandillas, que se estima controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe.

Los enfrentamientos armados suceden en medio de una serie de protestas violentas que se han venido gestando desde hace algún tiempo, pero que se tornaron más letales en los últimos días cuando Henry, el primer ministro, viajó a Kenia para trabajar en una propuesta de seguridad en Haití que sería encabezada por ese país de África Oriental.

Henry asumió el cargo de primer ministro tras el asesinato de Moïse y ha pospuesto repetidamente los planes para realizar elecciones parlamentarias y presidenciales, que no se han celebrado en casi una década.

Jimmy Chérizier, un exagente de la policía de élite conocido como 'Barbecue' que ahora dirige una federación de pandillas, se atribuyó el aumento de los ataques. Señaló que el objetivo era capturar al jefe de policía y a los ministros del gobierno de Haití e impedir el regreso de Henry.

El primer ministro, neurocirujano de profesión, ha rechazado los pedidos de renuncia y no comentó cuando se le preguntó si sentía que estaban las condiciones para que vuelva Haití.

