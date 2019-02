"No vinimos a un concierto, vinimos a ser un escudo para el paso de la ayuda humanitaria": políticos y voluntarios desafían a Maduro

"Escudos" de la ayuda humanitaria

El hombre, que acampó en la noche del jueves junto a otros amigos de Zulia y Táchira, asegura que no se irá de Cúcuta hasta que no pase la ayuda, algo que, dice, no hace por él sino porque quiere que sus hijos y sus alumnos tengan futuro en su país.

"La ayuda entra sí o sí"

En el lado venezolano del puente de Tienditas, donde el chavismo contraprogramó este viernes con un concierto en defensa de Maduro con el nombre 'Hands off Venezuela' ('Las manos fuera de Venezuela'), el número dos de su gobierno, Diosdado Cabello, insistió en que que no ingresará la ayuda humanitaria.

"Hace cuatro años y medio aquí (en la frontera colombovenezolana) me pasaron ilegalmente y me entregaron al Servicio de Inteligencia venezolano (Sebin) para que me torturaran. Cinco años después regreso a este lugar y me encuentro con esto. Estoy feliz, muy emocionado. Estamos a punto de lograr que caiga una dictadura", aseguró.