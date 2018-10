"No me lo creo, estoy en libertad", dice el opositor venezolano Lorent Saleh al llegar a España

"No me lo creo, no me lo creo, estoy en libertad" , le dijo a su mamá por teléfono, pues no pudo verla en las afueras de la prisión donde ella le esperaba ni en el aeropuerto. Fue recibido entre aplausos por unos 50 simpatizantes y representantes de partidos opositores venezolanos, un par de diputados de la Asamblea Nacional venezolana y la eurodiputada Beatriz Becerra.

"Todavía hay compañeros presos"

El opositor explicó que "como todo lo que pasa allí" fue avisado un día antes de que iba a salir pero sin mayores detalles: "Simplemente me llamaron, me sacaron de la celda y me dijeron que iba a iniciar un nuevo proceso en mi vida pero no sabían qué era; me montaron en un patrulla y me llevaron al aeropuerto".