Noticias Crisis petrolera global se intensifica por guerra en Medio Oriente y dispara precios El cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, ha provocado una interrupción crítica en el suministro de petróleo, desencadenando una de las mayores crisis petroleras de los últimos años

Video Qué es el estrecho de Ormuz y por qué su cierre afectaría a la economía de todo el mundo

La ofensiva militar denominada Operación Furia Épica, encabezada por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha derivado en un escenario de alta tensión en Medio Oriente con repercusiones inmediatas en la economía global.

El cierre del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo, ha provocado una interrupción crítica en el suministro de petróleo, desencadenando una de las mayores crisis petroleras de los últimos años.

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Impacto de la guerra en suministro energético

El Estrecho de Ormuz concentra el tránsito de casi el 20% del petróleo mundial y alrededor de un tercio del gas natural licuado. Su bloqueo representa un golpe directo a los mercados internacionales, ya que no existen rutas alternativas capaces de sustituir ese volumen de transporte.

Esta interrupción ha impulsado al alza los precios del crudo de forma inmediata, generando incertidumbre en los mercados energéticos.

Efecto dominó en economía global

El encarecimiento de la energía ha provocado un aumento generalizado en los costos de transporte y producción. Este fenómeno ha acelerado la inflación, impactando directamente en bienes de consumo cotidiano como la gasolina y los alimentos básicos.

Como consecuencia, el comercio global se ha visto afectado, con interrupciones en las cadenas de suministro y un incremento en los precios finales para los consumidores.

Crisis petrolera reflejada en la inflación

El Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (IPC-U) subió 0,9% en marzo, luego de haber aumentado 0,3% en febrero, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ( BLS, por sus siglas en inglés) el 10 de abril de 2026. En comparación con el año pasado, los precios en general han aumentado 3,3%.

Uno de los mayores incrementos se dio en la energía, que subió 10,9% en marzo, siendo el aumento más alto desde 2005. Dentro de este rubro, la gasolina destacó con un alza de 21,2%, lo que explica gran parte del incremento total de precios en ese mes.

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En línea con este aumento, la American Automobile Association ( AAA) reportó que este viernes el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos llegó a 4,15 dólares por galón, es decir, 1,17 dólares más que al inicio del conflicto.

Además, otros productos y servicios como los boletos de avión, la ropa, los muebles, la educación y los vehículos nuevos también se encarecieron. En el último año, los precios de la energía han subido 12,5%, los alimentos 2,7% y, si se excluyen alimentos y energía, el resto de los precios aumentó 2,6%.

Panorama internacional ante la crisis

El impacto del conflicto en Medio Oriente ha evidenciado la alta dependencia global de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz. La volatilidad en los precios energéticos continúa afectando a múltiples sectores económicos, reflejándose en indicadores inflacionarios y en el costo de vida a nivel internacional.

Mientras tanto, hasta el 10 de abril, y a pesar del frágil alto al fuego anunciado hace dos días, el Estrecho de Ormuz permanece paralizado con un tráfico marítimo mínimo debido al control selectivo de Irán y la amenaza de minas navales.

Situación que ha disparado el precio del petróleo a niveles históricos de 149 dólares por barril, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, lanza duras advertencias contra el presunto cobro de peajes ilegales por parte de Teherán y se espera que las delegaciones de ambos países inicien conversaciones críticas en Pakistán para evitar un desabastecimiento energético global.

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