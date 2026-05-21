Cuba Detienen en Florida a Adys Lastres Morera, hermana de la jefa de Gaesa, el poderoso conglomerado militar empresarial cubano El departamento de Seguridad Nacional anunció este jueves la captura de Adys Lastres Morera, hermana de la jefa del conglomerado militar cubano Gaesa, que controla 70% de la economía cubana y 18,000 millones de dólares en activos, según el secretario de Estado, Marco Rubio.

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El departamento de Seguridad Nacional anunció este jueves la captura de Adys Lastres Morera, hermana de la jefa del conglomerado militar cubano Gaesa, que controla 70% de la economía cubana y 18,000 millones de dólares en activos, según el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Hoy, Investigaciones de Seguridad Nacional detuvo a Adys Lastres Morera, una extranjera de origen cubano con estatus de residente permanente legal, después de que el secretario Rubio emitió una resolución de deportabilidad conforme a la legislación aplicable", informó el departamento de Seguridad Nacional en redes sociales.

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Apenas este miércoles Rubio publicó un mensaje en redes sociales por la conmemoración de la independencia de Cuba del Reino de España, donde mencionó que "hace 30 años Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa, propiedad de las Fuerzas Armadas, y es operada por ellos".

Gaesa, o Grupo de Administración Empresarial, es dirigido por la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, que fue sancionada hace un par de semanas por el departamento de Estado.

"Cuenta con ingresoso tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba", aseguro Rubio. "Gaesa se apropia de millones de dólares destinados a la ayuda al pueblo cubano a instancias del régimen", añadió.

Se considera que Gaesa participa en turismo, construcción, bancos, comercios y de parte de las remesas recibidas del exterior.

Lastres Morera vivía en Florida y administraba bienes raíces "al tiempo que prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana, hasta que le retiré su estatus de residente permanente", dijo este jueves el secretario de Estado. Ahora está bajo custodia de ICE.

El DHS indicó que se determinó que la presencia de Lastres Morera "tendría consecuencias potencialmente graves para nuestra política exterior y comprometería nuestros intereses en este ámbito debido a sus importantes vínculos con un alto funcionario cubano que controla de forma corrupta una parte significativa de la red financiera del régimen".

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Washington y La Habana están llevando a cabo negociaciones mientras Cuba enfrenta una crisis social, económica y política profundamente severa, con apagones diarios, escasez de combustible y protestas. El presidente Donald Trump ha descartado una intervención militar en la isla pues considera que el régimen castrista, con casi 70 años en el poder, se está desmoronando.