reos Entrega México a Estados Unidos a 37 reos del penal del Altiplano Autoridades de México enviaron a Estados Unidos a 37 reos que estaban en el penal del Altiplano

Este lunes 20 de enero de 2026 se registró un operativo en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano", en el Estado de México, para trasladar a 37 reos, siendo la tercera entrega masiva a Estados Unidos.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el traslado a Estados Unidos se realizó la mañana de este martes, y se detalló que los 37 reos son "operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país".

Además, se informó que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, "con pleno respeto a la soberanía nacional".

Reos trasladados no enfrentarán pena de muerte

Autoridades federales revelaron detalles de la petición del traslado de reos a Estados Unidos y aseguraron que no enfrentarán pena de muerte.

El Gabinete de seguridad de México explicó que el envío "fue a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte".

Los reos fueron llevados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país.

Anteriores entregas de reos a Estados Unidos

Rafael Caro Quintero, uno de los objetivos prioritarios de la DEA, y otros 28 capos mexicanos fueron uno de los extraditados a Estados Unidos, el 27 de febrero del 2025, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En ese mismo traslado también se encontraban. Los ex líderes del cártel de Los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Trevino Morales, así como Antonio Oseguera Cervantes, hermano del jefe del Cártel de Jalisco (CJNG), Vicente Carrillo Fuentes, quien fue parte del Cártel de Juárez, y José Ángel Canobbio Inzunza, alias 'El Güerito', parte de la facción de 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa.

La segunda entrega se llevó a cabo el 12 de agosto del 2025, en la cual fueron 26 reos a Estados Unidos, entre los cuales destacaban "la Tuta" y el "Z40".