Mexicano gana el Premio Alfaguara de novela 2026: ¿Quién es David Toscana?

David Toscana, escritor de origen mexicano ganó el Premio Alfaguara de novela 2026 con su obra "El ejército ciego", anunció este martes 27 de enero de 2026, el también literato mexicano, Jorge Volpi, presidente del jurado, en un acto en Madrid, España.

"A partir de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15,000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional", explicó Volpi sobre la obra de David Toscana, de 64 años.

¿Quién es David Toscana, premio Alfaguara 2026?

David Toscana, es un escritor mexicano nacido en Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León, el 7 de noviembre de 1961. Ha sido ganador, entre otros reconocimientos, del Premio Xavier Villaurutia, el cual otorga la comunidad de escritores.

Las obras de Toscana abordan temas como el fracaso, la muerte y el duelo. Claro ejemplo de ello es su novela El último lector, la cual recibió los premios Antonin Artaud, el Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada y el José Fuentes Mares.

Le Figaro, uno de los periódicos más influyentes de Francia, lo considera uno de los autores que pone en alto la escena literaria de México.

Su novela Santa María del Circo fue reconocida en Estados Unidos como una de las mejores del 2002.

Mientras que en 2008 ganó el José María Arguedas por su obra El ejército iluminado.

Por su novela Olegaroy, en 2017, Toscana, obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia de escritores para escritores y el Premio Elena Poniatowska 2018.