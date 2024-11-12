Lo que se sabe del asesinato de Alejandra Rivas y su hija de 1 año en Colima, México

Video Una madre y su bebé son brutalmente asesinadas: el principal sospechoso es el padre de la menor

El brutal asesinato de Alejandra Rivas, de 35 años, y de su hija María José, de 1 año, en el estado de Colima, ha causado indignación en la sociedad mexicana y desatado exigencias de justicia.

Los cuerpos de Rivas y la menor fueron encontrados el 9 de noviembre en un predio del municipio de Cuauhtémoc luego de que fueron reportadas como desaparecidas el 1 de noviembre, de acuerdo con las autoridades.

Según reportes de la prensa local, Rivas había salido con su hija de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, colindante con Colima, para encontrarse con el padre de la menor, quien es el principal sospechoso del homicidio.

Reportes noticiosos indican que el individuo, que sólo ha sido identificado como Mariano “N”, las habría asesinado para ocultar a su otra familia que había sostenido una relación extramarital y tenido otra hija, aunque las autoridades no han confirmado esa versión.

Familiares reportaron la desaparición de la joven y su hija tras su arribo a Colima

Los familiares reportaron la desaparición de ambas luego de que perdieron contacto con la joven tras su llegada a Colima, una entidad de poca extensión territorial que en los últimos años se ha convertido en una de las más violentas de México.

El último mensaje que la joven envió a su madre incluía un video en el que ella y su hija iban en un vehículo mientras llegaban a Colima. La menor aparece en la grabación sonriente observando el paisaje.

La Comisión de Búsqueda de ese estado emitió una ficha informativa para dar con el paradero de ambas luego de que la joven no volvió a comunicarse con la familia.

La familia estuvo sumida en la incertidumbre durante ocho días al desconocer qué había pasado con la joven y la menor.

“Agradecemos su apoyo y muestras de cariño hacia mi prima Alejandra y mi sobrina María José, hasta ahora no tenemos muy claro lo que sucede”, escribió en Facebook Alberto Rivas, familiar de ambas antes de que se diera a conocer el asesinato.

El 9 de noviembre, la Fiscalía General de Colima finalmente reportó en un comunicado el hallazgo de los cadáveres.

La agencia informó que el presunto responsable había sido “plenamente identificado”, aunque no proporcionó datos del individuo que sí fue señalado por los reportes de los medios como Mariano “N”, padre de la menor.

“Las investigaciones y la judicialización del caso continúan su curso y los resultados se informarán en el momento procesal que así lo permita a través de canales oficiales”, dijo la Fiscalía de Colima.

El asesinato de la mujer y su hija ha vuelto a encender el debate sobre la violencia en contra de las mujeres en México. De acuerdo con el reporte Índice de Paz 2024, elaborado por la organización no gubernamental Economics and Peace Institute, con sede en Australia, en 2022, 968 casos de feminicidios fueron denunciados en el país, un aumento del 127 % con respecto a 2015.

“En la actualidad, aproximadamente uno de cada cuatro asesinatos de mujeres en México se clasifica como feminicidio”, dice un resumen del informe.

En su reporte, la organización dijo que en 2022 Colima tuvo la peor tasa de violencia familiar del país por quinto año consecutivo, con 1,775 casos por cada 100,000 habitantes, casi el triple de la tasa nacional.

De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, una organización civil con enfoque feminista que opera 74 espacios de protección para mujeres a nivel nacional, de enero a julio de 2024 incrementaron 75.6% los casos de atención a mujeres, niñas y niños en sus centros de atención.

En 84% de los casos atendidos, las mujeres y los menores vivieron violencia física, 60% patrimonial, 91% psicológica, 70% económica y 53% sexual, según la organización

Familiares y amigos exigen justicia por el asesinato

Familiares y amigos reunidos en el funeral organizado el domingo en honor a ambas exigieron justicia por el homicidio de la mujer y su hija.

“ Estamos consternados por su pérdida”, dijo Dagoberto Rivas, padre de la mujer, a la prensa local. “Son casos irremediables”.

El abuelo de la menor dijo que hasta ese momento las autoridades no le habían informado de avances en las investigaciones, pero que confiaba en que se haría justicia.

