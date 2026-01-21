Secuestro ¿Qué le pasó a 'La Nicholette'? Así fue secuestrada presuntamente por 'Los Mayos' 'La Nicholette' tenía una tienda donde se vendían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo “Los Chapitos”

La influencer ' La Nicholette' fue privada de su libertad el 20 de enero del 2026 en la colonia Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa. Este miércoles, autoridades de México dieron detalles de cómo fue secuestrada presuntamente por el grupo delictivo Los Mayos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, la chica cuenta con doble nacionalidad y es creadora de contenido en las redes sociales Snapchat, Instagram y TikTok.

A través de su dominio “ Nicholette Shop”, la influencer comercializaba artículos como pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencias a Joaquín Guzmán Loera y al grupo “Los Chapitos”.

¿Qué pasó con la influencer?

En redes sociales, particularmente en TikTok, han circulado versiones que señalan a la facción de “Los Mayos” como responsable de los hechos; lo cual forma parte de las investigaciones, según la SSPC.

De acuerdo con la primera información obtenida, tres hombres armados a bordo de un vehículo blanco le pusieron un ponchallantas a la camioneta de la chica para interceptarla y después poder subirla a la fuerza.