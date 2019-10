Comienzan los argumentos finales en el juicio por narcotráfico a Tony Hernández

La defensa optimista

Los narcotestigos

"Miedo" a Hernández

Credibilidad

Los expertos legales señalan que retener información e inventar información no es lo mismo y que no es raro que un testigo lo haga al principio. "Hay una diferencia entre credibilidad y simpatía", dijo Rebecca Monck, exfiscal federal en el distrito Sur de Nueva York y jefe de la Unidad de Narcóticos. “Los miembros del jurado no tienen que hacerlo, y muchas veces no lo hacen, como los (testigos) cooperantes, que a menudo han cometido delitos importantes ellos mismos, para encontrarlos creíbles. La clave es si los (testigos) cooperantes se corroboran entre sí y la otra evidencia corrobora el testimonio de los testigos que cooperaron".